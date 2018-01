Des centaines d'admirateurs disent adieu à Paul Bocuse

Pierre PRATABUY, avec Nicole DESHAYES, Daniel ABELOUS

Agence France-Presse

LYON

« Des hommes comme ça, on ne les pleure pas, on les honore », avait dit l'un d'eux. Des centaines de chefs et d'admirateurs se sont réunis vendredi matin à Lyon pour un dernier hommage au « pape » de la gastronomie, Paul Bocuse.