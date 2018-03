Pâtes à tarte commerciales: le test du goût

NOS CONCLUSIONS

Notre méthode

Les pâtes sélectionnées sont celles qui étaient offertes à la fin du mois de novembre dans les supermarchés IGA, Provigo, Metro et Maxi, ainsi que dans les enseignes Première Moisson et Au Pain Doré. Nous les avons cuites sans garniture afin de pouvoir bien évaluer leur couleur, leur texture et leur goût. Le test a été fait à l'aveugle, sans que les juges soient préalablement informés des marques et sans consultation possible.

Les critères d'évaluation

La couleur: une fois cuites, les pâtes devraient être légèrement dorées et marbrées de façon régulière. Certains produits demeuraient sans couleur une fois cuits ou cuisaient de manière inégale (Les pâtes de l'île François Hubert ordinaire et réduite en sel, Pag, Sans nom). La Wholly gluten free avait une teinte grisâtre qui peut s'expliquer par la présence de farine de riz brun en remplacement de la farine de blé.

La texture: une pâte brisée devrait être cassante et légèrement feuilletée. Certaines pâtes s'effritaient et ressemblaient à des pâtes sablées (Tenderflake, Pâte 2000, Sans nom, Novali). D'autres étaient pâteuses ou farineuses (Les pâtes de l'île François Hubert, Royal). Plusieurs semblaient avoir été trop manipulées, selon nos spécialistes.

Le goût: quelques pâtes étaient légèrement sucrées (Novali, Au Pain Doré, Wholly) et d'autres, plutôt salées, parfois trop (Pâte 2000). Plusieurs ont laissé un film gras en bouche (Les pâtes de l'île François Hubert, Sans nom, Royal).

Les ingrédients

Une pâte à tarte est composée essentiellement de farine de blé, d'un gras, de sel, parfois de sucre et d'eau. La plupart des produits testés contenaient des huiles végétales hydrogénées (Pâte 2000, Les pâtes de l'île François Hubert, Royal, Pag) et l'une d'entre elles, du saindoux (Les pâtes de l'île François Hubert). La pâte sans gluten se distingue avec des ingrédients inhabituels (parmi lesquels de la farine de riz brun biologique, des fécules de manioc et de pomme de terre, de la levure et de la gomme de guar). Certaines marques ont ajouté des agents de conservation à leur préparation (Les pâtes de l'île François Hubert, Royal, Pâte 2000, Pag, Sans nom).

Nos observations

Les pâtes préabaissées sont l'option la plus évidente pour économiser du temps. Elles sont toutefois moins polyvalentes, souvent minces, plus chères à l'achat et offertes dans des moules de petit format. Elles ont également une apparence industrielle.

Les pâtes à abaisser sont plus polyvalentes et économiques, mais elles sont souvent décevantes au goût et en raison de leur liste d'ingrédients.

Un seul produit a toutes les qualités recherchées: celui de Première Moisson, dont la pâte est semi-abaissée.

Ce qu'en conclut notre jury

Les pâtes préabaissées sont un choix évident si on manque de temps. Quant aux pâtes à abaisser, elles ne nous évitent ni le rouleau ni l'utilisation de farine. Elles ne rivalisent pas non plus, hormis les meilleures, avec la pâte à tarte maison qui est facile à cuisiner, en plus d'être économique. Pour éviter de mauvais choix en épicerie, on peut la confectionner et la congeler, comme c'est le cas pour plusieurs des produits présentés.