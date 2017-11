La bible des sauces: tout sur les sauces

Cet ouvrage, savamment élaboré par le chef Jérôme Ferrer, réunit plus de 1000 recettes de sauces. Il y en a pour tous les goûts, toutes les occasions et avec toutes sortes d'ingrédients : sauces du monde, express, trempettes, vinaigrettes, véganes, classiques, sans lactose, desserts...

«Unités de plaisir»

Il ne faut pas se laisser effaroucher par ce «pavé de 1 kilo», comme le décrit lui-même le chef Ferrer, car ce dernier s'est réellement employé à tout simplifier. À commencer par les unités de mesure. Pas moyen de s'empêtrer dans les centilitres, millilitres, onces ou grammes avec ce bouquin. «J'ai transformé les unités de mesure en unités de plaisir», lance le chef, en faisant allusion au fait que tous les ingrédients des recettes se déclinent en trois unités faciles: les pincées, les cuillerées et les tasses.

Les explications sont claires, et il est facile de s'y retrouver, avec les icônes, la table des matières et l'index. On y trouve aussi des conseils de conservation pour les ingrédients de base (des légumes pour la plupart), ainsi que le calendrier des saisons. On apprécie particulièrement l'index des accords mets et sauces.