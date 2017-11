Le végé, façon wow!

Au-delà du cari de pois chichesPâté de millet, végépâté, légumes gratinés, tofu, lentilles... En se rappelant ce qu'elle mangeait au Commensal au tournant des années 90, Solène Thouin en arrive à la conclusion que «c'était très beige». Trois décennies plus tard, les choses ont changé. «Bien qu'il y ait beaucoup de caris de pois chiches dans les livres de recettes végétariennes, c'est plus varié», résume la chef et nutrithérapeute.

«Il y a moyen de faire manger quelque chose qui n'a pas l'air de nourriture à oiseaux comme dans les années 80», tranche aussi Jean-Philippe Cyr. Le jeune chef, auteur d'un récent livre de recettes véganes simplement intitulé La cuisine de Jean-Philippe, estime qu'il faut enlever l'espèce d'aura «santé et gazon» du végé. «On n'est plus à l'ère du "mange ça, c'est bon pour la santé"», dit-il.

Tout bon cuisinier professionnel doit aujourd'hui avoir une base en cuisine végétarienne, selon Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire, qui offre notamment un service de traiteur. «Sur un banquet de 300 ou 400 personnes, je vais avoir entre 15 % et 20 % des gens qui vont me demander des options végétariennes. Et c'est en progression.» Servir une salade aux gens qui ne mangent pas de viande, non, ça ne fait plus la job.

«On cherche des options pour que ça devienne substantiel et goûteux», dit encore Jonathan Garnier. Des options plus originales que la galette ou le ragoût de pois chiches. Des options qui feront saliver, sans passer pour un pis-aller. Un burger végé ? Pourquoi pas. «Mais il faut que ça fasse wow!», précise-t-il.

Plats adaptés?

«Il est important de ne pas penser qu'il faut aimer le cari, le gingembre et d'autres trucs exotiques pour manger moins de viande», dit d'emblée Jean-Philippe Cyr. Conscient que tout le monde n'a pas le goût du risque en cuisine, il défend l'adaptation de recettes gagnantes. «Ce que j'essaie de faire, c'est d'intégrer le tofu dans la sauce à spaghetti, de prendre du pâté chinois et d'y intégrer du tofu», expose-t-il.

«Je dis souvent aux gens d'intégrer le végétarisme progressivement à la maison, explique pour sa part Jonathan Garnier. Faites une bolognaise moitié veau, moitié tempeh. Est-ce que vous voyez la différence ? Une lasagne avec du tempeh, ça marche très bien. En gros, toutes les cultures peuvent s'adapter facilement à la non-viande et au non-poisson.»

Manger végé et varié ne demande qu'un minimum de curiosité, selon les trois chefs consultés. Jean-Philippe Cyr cite la cuisine mexicaine, qu'il juge «facile à adapter et déjà basée sur les légumineuses», et la cuisine italienne («Les pâtes, c'est végé!»). Jonathan Garnier évoque «les plats un peu asiatiques très puissants en saveur» qui constituent aussi une bonne option. Solène Thouin, elle, invite les gens à creuser les cuisines méditerranéennes... et se méfie des adaptations.

«Si je veux un burger, je vais manger un burger. Pas une galette de betteraves.»

Un pâté chinois aux lentilles, ce n'est plus un pâté chinois. Il ne va pas goûter comme quand on était enfant... «Et ce n'est pas grave, dit-elle. Il ne faut pas chercher à remplacer un goût qu'on connaît par un autre. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable.» Rechercher un goût connu dans une recette transformée est souvent source de déception, selon elle, et peut décourager les gens de poursuivre leur exploration de la cuisine végétarienne.

Des petites vites

Solène Thouin n'est toutefois pas totalement contre la substitution de certains ingrédients. Elle croit même que c'est «une très bonne idée» d'en passer une petite vite aux enfants et aux adultes suspicieux. Jean-Philippe Cyr aussi. Le tofu se dissimule bien. «On n'a pas besoin de le crier sur les toits: "Ce soir, c'est tofu!"»

Si le chef Jonathan Garnier estime qu'on se coupe «d'un pan de recettes» lorsqu'on choisit de manger végé, Solène Thouin juge au contraire que la cuisine végétarienne est plus variée que la cuisine de viande. Les combinaisons qu'il est possible de faire à partir de légumes et d'épices sont infinies, selon elle. «On a cette chance à Montréal et au Québec d'avoir accès à une grande variété de végétaux», ajoute-t-elle.

Explorer les sauces est essentiel. Expérimenter avec les possibilités du riz, du quinoa («Les gens le mangent en salade et pas autrement», déplore Jonathan Garnier) et des épices l'est tout autant. Jean-Philippe Cyr propose en outre de faire une petite épicerie de base (dont le détail se trouve dans son livre) qui permettra d'ajouter de la saveur aux plats. Avec de la fumée liquide, notamment.

Il suggère aussi des pistes pour ajouter de la profondeur aux plats, comme des champignons. «La viande, ça caramélise. Ça a un umami qu'on peut aller chercher avec du miso, de la levure alimentaire ou de la sauce soja. Dans ma sauce à spaghetti, j'en mets, de la sauce soja, dit-il. Ça apporte de la profondeur qu'on perd quand on enlève la viande. Il faut compenser.»