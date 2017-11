Entre deux saisons

La vie parfaite?

Curieusement, les images de Saisons sont plutôt foncées. C'est un ouvrage plus proche de la nature, car en cours de processus, les trois créatrices se sont rendu compte qu'elles cuisinaient, sans même y réfléchir, avec des ingrédients locaux, de saison. L'esthétisme s'est naturellement créé autour des plats.

N'empêche...

Cet univers où tout est parfait, ce monde où des tables ont poussé dans le bois comme des champignons, où l'on fait des pique-niques sur les quais, où tout le monde est beau et porte sa petite laine parce que le temps commence à être frisquet, ça finit par être complexant pour le commun des mortels.

En entrevue, les trois auteures sourient lorsqu'on leur fait remarquer que la vie comporte aussi des mardis soir et des week-ends pluvieux.

«On n'a rien fait de compliqué», précise Trudy. Et ça ne doit pas l'être, dit-elle. «Je mange souvent seule. J'allume une chandelle, je dépose des fleurs sur la table, mais je ne vais pas souvent chez le fleuriste. Je prends ce que j'ai, des branches...»

«À la maison, on a toujours passé beaucoup de temps autour de la table pour les repas. Aujourd'hui, je fais encore ça», explique Chloé.

Les trois femmes s'entendent sur un autre point: pas de téléphone à table. Car c'est un moment sacré, où l'on prend le temps de vraiment déguster la cuisine et de se parler, sans écran.

Julie Zyromski veut aussi démystifier l'art de la table parfaite: il ne faut pas se casser la tête. Pour prouver son point, elle monte une table en moins de 10 minutes, pendant notre rencontre, dans l'appartement du Vieux-Montréal de Trudy. En travaillant avec ce qu'elle trouve dans les tiroirs.

Parfois, admet-elle, il faut quand même faire l'effort, quand des amis viennent souper à la maison. Faire une belle table ou même la sortir dehors et profiter de ce rayon de soleil pour transformer le moment du repas en beau souvenir. Et, accessoirement, le publier sur son compte Instagram, ce que Julie Zyromski fait beaucoup.

Pour Trudy, Chloé et Julie, Saisons est le début de quelque chose: les trois créatrices viennent de lancer Meadow and Land, une petite entreprise qui vend la céramique, donne des idées et, prévoient-elles, fera aussi autre chose. L'aventure ne fait que commencer...

La table qui fait toute la différence

On la néglige parfois. Il ne faut pourtant pas grand-chose pour tout changer, disent les trois auteures de Saisons qui ont, de toute évidence, un don pour le beau.

Les plantes

Oui, il y a le joli petit bouquet que l'on dépose sur la table, mais on peut aussi créer un magnifique chemin de table avec des verdures achetées chez le fleuriste ou, mieux, récoltées sur le bord de la route si l'on vit à l'extérieur de la ville. Le truc: éviter d'acheter des fleurs aux couleurs criardes.

Les plats

Ils changent tout: on les adore faits par une céramiste que l'on connaît. On les aime assortis ou non, mais il ne faut pas hésiter à sortir des pièces originales un mardi soir, quand on est en famille ou seul, ou à mettre des burgers végé sur un piédestal. Immédiatement, la perspective est différente...

Les matières

Sur la table, on les aime naturelles, avec un penchant pour le coton et le lin. Et, à moins que ça ne soit pour une fête d'enfants, on préfère les couleurs qui ne donnent pas mal à la tête après une journée de travail. L'avantage: on peut facilement faire une table en mélangeant des serviettes de couleurs douces.