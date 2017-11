Bouillon à boire: tendance bouillonnante

Début de tendance chez nous

Au Québec, Les Fermes Valens vendent en ligne des os à soupe biologiques. La coopérative de la région d'Huntingdon propose aussi des bouillons de poulet et de boeuf. «Nos bouillons sont préparés directement à notre atelier et ils sont mijotés pendant trois jours avant d'être refroidis et emballés, indique Sophie Vadeboncoeur, analyste de ventes pour Les Fermes Valens. Ils sont de plus en plus demandés chaque année.» Le prix d'un litre de bouillon Valens est de 8,29 $.

Quant aux magasins Rachelle Béry, ils proposeront bientôt de la poudre de protéines de bouillon d'os de marque Organika. «C'est de la poudre à ajouter aux smoothies», précise Anne-Hélène Lavoie, conseillère principale aux communications pour Sobeys Québec, propriétaire de Rachelle Béry.

Reste à voir quand sera inauguré un premier comptoir servant du bouillon d'os dans des tasses fumantes. «Nous cherchons activement trois nouveaux endroits où nous installer à New York, dit Marco Canora. Nous serions aussi ravis d'ouvrir un magasin de bouillons à Montréal.»

Pas un aliment miracleBoire du bouillon d'os froid, mixé à de la purée de légumes. Voilà ce que l'entreprise Bonafide Provisions, de San Diego en Californie, propose aux Américains avec ses nouvelles boissons Drinkable Veggies, pas encore offertes au Canada.

«La combinaison puissante du collagène et des protéines du bouillon d'os, ainsi que des légumes biologiques entiers, vous aide à rester rassasié, sans avoir à vous soucier d'une hausse de votre taux de sucre», fait valoir dans un communiqué Sharon Brown, la fondatrice de Bonafide Provisions.

C'est vrai, la cuisson lente du bouillon a l'avantage de permettre au collagène de s'extraire des os et cartilages utilisés. Les fabricants de bouillons le soulignent avec suffisamment de détails pour troubler les coeurs sensibles. «Nous utilisons exclusivement des os de jointures, de rotules, de fémur, de cou et de pieds dans notre bouillon d'os, précisent Justin et Nick Mares, les deux frères derrière les bouillons Kettle & Fire, dans le site internet de l'entreprise. Ces os contiennent la plus forte concentration de moelle osseuse blanche et rouge, ainsi que des niveaux élevés de collagène.»

Perdez 15 lb et vos rides

Une recherche dans Amazon permet de constater que des livres promettent de «perdre jusqu'à 15 lb, 4 po et vos rides en seulement 21 jours» grâce au bouillon d'os. En plus de soigner le rhume, le bouillon mijoté extra longtemps serait bon pour la santé intestinale, la performance athlétique, l'inflammation. Il pourrait même recolorer les cheveux gris (!), à en croire ses adeptes.

«J'ai un malaise avec les vertus presque magiques qui sont attribuées à ces bouillons, réagit la nutritionniste Marie-Ève Caplette. On ne peut pas ajouter du bouillon de poulet à notre alimentation et s'attendre à être en meilleure santé. Ce n'est pas un élixir miraculeux. Pour être en santé, la solution est d'avoir une alimentation équilibrée.»

Bon pour vous réchauffer

Non, boire le collagène du bouillon d'os ne régénère pas notre peau, nos cheveux et nos genoux automatiquement.

«Tout comme le cholestérol que nous mangeons ne va pas directement dans notre sang, le collagène que nous mangeons ne va pas directement dans nos articulations», indique Marie-Ève Caplette.

Le collagène est une protéine qui est transformée en acides aminés dans le tube digestif. Notre corps prend les acides aminés et construit les tissus dont il a besoin. Il est plus bénéfique de manger des protéines complètes, comme celles du poulet, du soya ou des oeufs, que de boire du bouillon qui contient du collagène, puisque les protéines du collagène ne sont pas complètes.

Le bouillon contient des vitamines, des minéraux et des acides aminés, davantage que le café. C'est un bon choix de boisson ou d'entrée, s'il n'est pas trop salé. En consommer peut avoir le double avantage de vous réchauffer et de vous rappeler votre grand-mère. «Mais il ne mérite pas de statut d'aliment miracle», tranche Marie-Ève Caplette.