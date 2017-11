Carottes d'or

La carotte? Avec la pomme de terre et la tomate, c'est assurément l'un des légumes les plus communs dans les cuisines québécoises à longueur d'année. Banal de chez banal, même si on ne saurait, ni ne voudrait, réellement s'en passer. Voici trois idées pour lui lancer un regard neuf.

Connaissez-vous réellement la carotte?

La carotte abonde. Au point qu'on la tient pour acquise. Mais la connaît-on vraiment?

Orange. Blanches, jaunes, violettes. Si les carottes multicolores sont de plus en plus populaires dans les supermarchés depuis quelques années, elles ne sont pas le simple résultat de manipulations génétiques de l'ère moderne, et leur histoire est au moins aussi longue que celle des oranges.

Originaires de l'Afghanistan, les premières carottes étaient jaunes. Dans la Rome antique, on en mangeait des violettes ou des blanches; au XIVe siècle, en Europe, on en cultivait des noires, des rouges et des vertes. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle que des cultivateurs hollandais ont popularisé une carotte orange à partir d'hybridations d'une variété jaune du nord de l'Afrique. Succès boeuf: elle a ensuite supplanté toutes les autres.

Plus sucrée

La carotte d'aujourd'hui est beaucoup plus sucrée que celle consommée dans les siècles derniers, rapporte David Wees, professeur d'agronomie à l'Université McGill. «Au Moyen Âge, elles étaient plutôt amères et on les mangeait essentiellement pour des raisons de santé, pour leurs vertus médicinales sur le système digestif. Mais elles n'avaient pas tellement bon goût.» Sa version moderne, plus douce, est le fruit de la sélection effectuée par les agriculteurs au fil du temps.

90 %

Presque toutes les carottes québécoises sont écoulées fraîches, dans leur plus simple appareil (le reste s'en va au congélateur et en conserve, en cubes ou en rondelles). Les mini-carottes ne constituent que 5 % des ventes, ce marché étant essentiellement occupé par la carotte californienne. «Le climat de la Californie permet de produire des carottes fraîches toute l'année, donc plus sucrées que les carottes entreposées depuis quelques mois déjà», explique Mario Leblanc, conseiller en horticulture au ministère de l'Agriculture du Québec.