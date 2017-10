Dans les boîtes à lunch des chantiers

«Quand on veut varier nos sandwichs, on a tendance à souvent mettre des charcuteries. Attention de ne pas en abuser, ce n'est pas santé. Mais dans ce cas-ci, le choix de viande est bon.» - Bob le chef

Le lunch de Jean-François Arbour contient un sandwich au pain brun multigrains, garni de porc braisé, de cheddar fort et de houmous. Le tout accompagné d'un avocat et de crudités.

«C'est très répétitif. Le mieux, c'est d'avoir des repas variés. De cette façon, on mange de tout et on profite de tout ce que les divers aliments ont à offrir.»

«Le thon en conserve est un choix facile et pratique comme source de protéines. Mais c'est bien souvent un type de thon non recommandé sur les listes de pêche durable.» - Catherine Lefebvre, nutritionniste

«Je suis bien fort sur la routine. J'aime manger tout le temps la même chose. Et je n'ai pas besoin de plus de nourriture le midi, car je mange un très gros repas le matin et le soir aussi en arrivant.»

Comme collation matinale, une barre tendre et une pomme. Comme dîner, une conserve de thon, une barre tendre et une pomme.

Dans le lunch ce Michel Lavigne, on retrouve invariablement une conserve de thon, une barre tendre et une pomme.

«Idéalement, on devrait troquer les charcuteries pour de la viande non transformée.» - Catherine Lefebvre, nutritionniste

Dans la boîte à lunch d'Augusto Palazzetti, on retrouve un sous-marin au prosciutto, des biscuits soda et des champignons marinés.

«Personnellement, je suis un grand défenseur de la pizza. Ça contient tout ce dont l'homme a besoin (fibres, protéines, parfois légumes). Ici, c'est la quantité qui m'inquiète. Trois pointes de pizza, c'est trop de pain et de gras. J'aurais conseillé à David une seule pointe, avec un accompagnement comme une salade. Ce serait plus varié et meilleur pour sa santé.»

«Je salue la présence de la pomme. On voit qu'un effort a été fait pour avoir au moins une portion de fruits et légumes, ce qui est bien.» - Bob le chef

«Aujourd'hui, je mange les restes de ce que je me suis commandé en fin de semaine. La santé, je ne m'en fous pas, quand ça adonne, tant mieux. Mais je me préoccupe beaucoup plus de la facilité.»

«On pourrait dire que son lunch est équilibré si on l'analysait seulement en fonction des portions des différents groupes du Guide alimentaire canadien. Mais je ne fais pas ça. Je préfère tenir compte de la transformation alimentaire. Sinon, plusieurs aliments transformés peuvent "faire partie d'un repas équilibré" uniquement parce qu'ils demeurent une source de tels et tels nutriments. Dans ce cas-ci, c'est trop transformé.»

«Malgré le sucre contenu dans la compote et la salade de fruits, il y a beaucoup de portions de fruits, donc c'est bien. Le sandwich est acheté, alors il contient sûrement trop de gras, de sucre et de sel. De temps en temps, ce n'est pas la fin du monde, mais un sandwich préparé comme celui-là tous les jours, ça peut devenir problématique. Mieux vaut se le préparer nous-mêmes et mieux choisir les ingrédients.»

«On ne mange jamais trop de fruits. Il n'y a rien de mauvais dans des fruits. C'est de la fibre, de la vitamine et des sucres naturels. En plus ici, il y a une variété. Bravo.» - Bob le chef

«Il aurait pu se faire un sandwich lui-même avec des restes de viande ou de poisson, ou des oeufs. Les repas au resto sont généralement beaucoup plus sucrés et salés que ceux faits à la maison, même chose pour les collations commerciales.» - Catherine Lefebvre, nutritionniste

«Habituellement, j'achète le mets principal déjà fait (sandwich), et je mets moi-même les à-côtés. Des fois, je vais faire mon sandwich moi-même, ça dépend du temps que j'ai. Je n'ai pas besoin de plus que ça parce que je mange bien au déjeuner, aux pauses et le soir au souper. Puis, les protéines, j'en mange en masse, alors je ne checke pas ça ben ben pour mon lunch. Pas le temps.»

Les verdicts

Bob le Chef et Catherine Lefebvre y vont de leurs commentaires généraux après avoir analysé les différents lunchs des travailleurs rencontrés.

Les félicitations de Bob le Chef

«Moi, je dis chapeau à ces gars-là pour leur lunch de façon générale. Je suis vraiment surpris. Ils ont tous pris le soin de s'apporter au moins un fruit. On dit qu'il faut en manger environ huit portions par jour, et ce n'est vraiment pas évident. Donc de voir qu'ils font l'effort de s'en apporter au moins un pour le midi, c'est très bien. Je leur dirais d'en ajouter un dans leur collation, ainsi qu'un autre qu'ils peuvent manger dans l'auto en se rendant au travail, par exemple, et ce serait encore mieux.»

Les conseils de Catherine Lefebvre

«Le mieux est toujours de cuisiner nos aliments nous-mêmes. On cuisine le soir, et hop! on a un lunch pour le lendemain. C'est aussi pratique et facile que d'opter pour des aliments ultra-transformés, mais on se passe des ingrédients douteux. En ce qui concerne les boissons, il serait vraiment bon pour tout le monde de tourner le dos aux boissons sucrées au quotidien (les versions diètes ne sont pas meilleures, en passant).»