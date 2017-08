Tomates ancestrales: le triomphe de l'imperfection

De génération en générationOubliez la tomate ronde et luisante. La tomate de l'heure est bossue et imparfaite. Mais son goût, lui, frise la perfection.

Les tomates ancestrales sont sucrées, peu acides, généreuses en chair et contiennent peu de pépins. En d'autres mots, elles sont délicieuses. D'où leur popularité grandissante auprès des consommateurs, qui les réclament dans les marchés malgré leur coût souvent plus élevé.

À la ferme Dominic Lussier, à Saint-Damase, on se spécialise dans la culture des tomates ancestrales en serre.

«On s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande. On a donc laissé tomber les autres variétés pour avoir plus de choix dans nos ancestrales», indique Judith Lussier, partenaire d'affaires à la ferme Dominic Lussier.

Ils en tiennent maintenant quatre variétés, en plus des tomates cerises.

Dans les serres des Fermes Lufa, à Laval, on fait pousser deux types de tomates patrimoniales: la Striped German et la Brandywine. «Ce sont de grosses tomates, très charnues», précise le porte-parole de l'entreprise, Simon Garneau. En effet, elles peuvent peser jusqu'à 2 livres la pièce! Toutes deux font partie de la famille des coeurs de boeuf.

Des «trésors» de famille

Pour qu'une tomate se qualifie comme ancestrale, on doit pouvoir remonter dans l'histoire de sa semence, explique Simon Garneau.

Si ces anciennes variétés sont aussi savoureuses, c'est parce qu'à travers l'histoire, les graines des meilleures tomates ont été précieusement gardées par les fermiers. Ceux-ci les replantaient ensuite l'année suivante, puis l'autre d'après, toujours à partir de l'échantillon le plus savoureux. «Et ainsi de suite et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un produit final incroyablement goûteux», résume M. Garneau. Un peu comme un bijou de famille qui aurait été transmis de génération en génération. D'où le terme anglais «heirloom tomato».

À cause de la prolifération des variétés dites anciennes, l'étiquette de tomate ancestrale a pu être apposée à de «faux» spécimens. Pour éviter les dérapages, deux experts mondiaux des tomates ancestrales, Craig LeHoullier et Carolyn Male, ont établi la règle suivante: pour qu'une variété soit reconnue comme patrimoniale, elle doit avoir été introduite sur le marché il y a plus de 50 ans, ou avant 1940.

L'autre caractéristique des tomates ancestrales, c'est qu'elles sont à pollinisation ouverte, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir réutiliser leurs pépins pour les reproduire d'année en année.

«Par exemple, si on garde les graines d'une tomate achetée à l'épicerie et qu'on les plante l'année suivante, les chances sont très minces qu'il y ait quelque chose qui pousse. Avec les ancestrales, par contre, ça devrait fonctionner», explique Simon Garneau, porte-parole des Fermes Lufa.

Ce processus de sélection et d'amélioration finit toutefois par fragiliser les cultures, qui sont plus complexes à maintenir. «Les tomates ancestrales sont délicieuses, mais elles sont beaucoup plus fragiles et difficiles d'entretien, poursuit M. Garneau. Chez Lufa, on en a déjà eu plus, mais on a réduit la production.»

Par conséquent, les plants sont fragiles et vulnérables aux maladies. Les tomates, elles, s'amochent rapidement et doivent donc être mangées sans tarder. Il faut aussi éviter de les réfrigérer, si on veut profiter pleinement de leur saveur!