Desserts et collations: complètement banane!

Une recette de nice cream proposée par Mylène Bourque: bananes congelées passées au mélangeur avec des petits fruits, un peu de lait d'amande et un soupçon de miel. On peut ensuite garnir le tout avec des morceaux de cacao, des fruits frais, de la menthe fraîche, des graines de citrouille... Il faut déguster immédiatement, car le tout fond très rapidement!

Si une banane a noirci sur le comptoir, nul besoin de la jeter, car on peut la conserver au froid. Congelée, elle fait d'excellents desserts. Mais également, elle se déguste très bien dans sa forme séchée, ajoute Hubert Cormier. «En défaisant les bananes sèches en petits morceaux, on peut en mettre partout où on utiliserait de l'arachide: sur de la crème glacée, par exemple, ou même dans un pain aux bananes ou un gâteau aux carottes.»

Sucre et potassium

Ce petit fruit à la pelure jaune est reconnu pour être sucré... et il est à la hauteur de sa réputation. On trouve 31 g de glucides dans une banane standard, soit le double de la quantité de sucre que compte un fruit ordinaire. Ce n'est pourtant pas une raison de s'en passer, croit Hubert Cormier. «D'abord, on n'en mange pas 10 par jour, nuance-t-il. Et ça nous permet au moins de réduire la quantité de sucre ajouté dans les recettes, quand on le remplace par une purée de bananes.» D'ailleurs, contrairement au sucre raffiné, la banane a au moins l'avantage de contenir des vitamines et des minéraux, précise M. Cormier. Du point de vue nutritionnel, elle constitue une excellente source de potassium dans l'alimentation. Elle est d'ailleurs reconnue pour donner de l'énergie aux sportifs.

Ne reste plus qu'à se laisser inspirer pour inclure la banane dans une multitude de recettes, sous l'une ou l'autre de ses formes!