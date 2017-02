Fondue au fromage pour soirs paresseux

La prête à servir

Fondue aux trois fromages de l'Isle

C'est sans contredit la solution la plus facile: des sachets qui contiennent tout ce qu'il faut dans un bloc préfondu hermétique. Il suffit de déposer le mélange dans le caquelon et de chauffer. Il existe plusieurs marques fabriquées en Suisse (dont la célèbre Swiss Knight), mais on pourra également se tourner vers les versions québécoises, comme la Fondue des Artisans, faite avec les fromages de quatre régions du Québec, ou encore celle de L'Isle-aux-Grues. Regardez les ingrédients: selon la provenance, on y retrouve plus ou moins d'additifs, et le kirsch est souvent absent du mélange.

Prix payé pour 350 g: 15,99 $