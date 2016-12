Recevoir avec le potluck

C'EST SERVI!

La réussite d'un repas-partage repose aussi sur l'art de servir tous les plats au bon moment, de manière attrayante, tout en s'assurant que les invités aient sous la main tout ce dont ils ont besoin. Mission possible? Tout à fait !

Le chaud et le froid

Tous les experts consultés s'entendent: avant l'arrivée des invités, on fait de la place. Le réfrigérateur doit être vide pour y déposer des plats. Si un invité a préparé des bouchées à réchauffer, on préchauffe le four avant son arrivée. Et pour éviter que la vaisselle sale encombre le comptoir et l'évier, on vide le lave-vaisselle avant la fête, ajoute Pasquale Vari, chef enseignant à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Le balcon à contribution

Et parce qu'il est de mise dans bien des soirées d'entreposer de la nourriture à l'extérieur, «on dispose des boîtes fermées sur le balcon pour y réfrigérer des plats et des boissons, bien à l'abri des petits animaux», rappelle Robert Arslanian, de chez Robert Alexis Traiteur. Lorsque le mercure oscille entre 0 et 4 degrés, la température extérieure est la même que dans un réfrigérateur. Attention toutefois aux soirées trop froides ou trop chaudes. «Dans ce cas, l'hôte peut demander aux invités d'amener leur plat dans une glacière, entouré de blocs réfrigérants», suggère Danielle Roberge, fondatrice de Parlons Étiquette.

Chacun son rôle

«Il ne faut pas avoir peur de déléguer des tâches: l'un à la musique, d'autres au service ou à la vaisselle... C'est l'idée d'un potluck. On fait comme on fait en famille, on est juste plus nombreux», résume Pasquale Vari. Ainsi, l'hôte peut lui aussi profiter de la fête.

Couverts: c'est la fête, quand même !

Dans certaines réceptions, on ne se formalise pas de l'utilisation de couverts jetables. Par contre, parce que c'est le temps des Fêtes, et aussi par souci écologique, Robert Arslanian préfère l'utilisation de vrais couverts. «Ce n'est pas un pique-nique !», lance-t-il. Il est d'ailleurs possible de louer des couverts et des accessoires... sans avoir besoin de les laver après usage. Un congé de vaisselle bienvenu lorsque l'on reçoit un grand groupe. «On ramène tout dans des caisses, sale. Parfois, les compagnies se déplacent pour tout reprendre. On a le choix: il y a une multitude d'entreprises qui offrent la location de vaisselle au Québec», assure Julien Letierce, du traiteur le Poêlon Gourmand.

L'art de la présentation

Il y a un côté festif à retrouver toutes sortes de plats dépareillés sur la table pendant le temps des Fêtes. Quelques accessoires faciliteront toutefois le service. Prévoir des plats à différentes hauteurs nous permet toutefois de les mettre en valeur, indique Robert Arslanian. «Il faut prévoir un seau à glace pour le vin blanc, ou encore mieux, une vasque! ajoute-t-il, enthousiaste. Plusieurs personnes vont apporter quelques bouteilles de vin. Les gens plantent leur bouteille dedans et ça fait chic !»

Organiser le service

Si l'espace le permet, on dispose les plats par stations lorsque l'on reçoit un grand groupe, suggère Pasquale Vari. On détermine donc un espace pour les entrées, pour les plats principaux, pour les desserts et pour les boissons. Il peut parfois être pratique d'ajouter une table dans la salle à manger pour bien mettre en valeur tous les plats. «Sinon, on met tout sur la table, par service: on commence par l'entrée et on débarrasse entre les services, ce qui permet aussi de faire une pause. Il faut éviter de faire ça trop compliqué», ajoute le chef.

Qu'est-ce qu'on mange ?

«Avant que tout le monde ne plonge dans le repas, l'hôte peut présenter les plats ou demander aux gens de présenter ce qu'ils ont apporté. C'est plus personnalisé. Tout le monde y a mis de l'amour; c'est une belle délicatesse. Ça devient aussi un prétexte pour échanger», croit Nicolas Hairabedian, copropriétaire des 3 Maîtres gourmands.

La science du parcours

L'idée semble simpliste... mais elle peut faire toute une différence les soirées où l'on reçoit beaucoup d'invités. On dispose les éléments sur la table pour assurer une circulation fluide des invités. Le service se fait normalement de gauche à droite. On dispose les assiettes en début de parcours, puis les plats, les ustensiles, les serviettes et les boissons. On prévoit aussi une poubelle à proximité et on désigne un endroit où déposer la vaisselle sale.

Les petits plus

Un espace «bar» a généralement beaucoup de succès dans le temps des Fêtes. On y disposera des glaçons, des verres, des agrumes pour les cocktails, des olives, des boissons gazeuses, des jus, de l'eau pétillante, de la bière, du vin et de l'alcool fort. «Pas besoin de fournir tout ça, mais on peut fournir les condiments. Ce sont de petites attentions qui contribuent à rendre la fête agréable», indique Nicolas Hairabedian.

Une table de «fin de soirée», avec du thé, du café et des bouchées de dessert, est aussi appréciée, particulièrement dans les réceptions des Fêtes où l'on veille tard !

Et le vin ?

Pour un petit groupe, on peut se permettre de faire un accord mets-vins, indique Pasquale Vari. On servira d'abord le plus léger en montant en puissance ou en suivant l'évolution du repas. Pour un grand groupe, on choisit plutôt un blanc et un rouge polyvalents.