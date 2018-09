Le dilemme du thon rouge

«Ne soyons pas hypocrites. Pourquoi s'en priver? Pour que les gens de Boston, de Caroline du Nord ou du Japon en profitent?»

«Si les gens veulent qu'on arrête de manger du thon, il faut d'abord que le gouvernement interdise la pêche. Et si ça venait à arriver, je respecterais ça. Je servirais autre chose», explique M. Laprise.

On sent chez Jason Morris une certaine ambivalence. Le chef et copropriétaire des restaurants Pastel et Le Fantôme est bien conscient du statut incertain et controversé du thon. Cela dit, lorsqu'un pêcheur l'appelle pour lui dire qu'un thon de 489 lb a mordu à sa ligne, Jason a bien du mal à refuser son offre. Il achète le poisson en entier, le débite avec son équipe et l'utilise de la tête à la queue. La chair devient tartare, le sang qui reste se mélange au veau dans une «bolognaise», la moelle est mise en conserve, les vertèbres deviennent des contenants, etc.

«Je le fais pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux clients et pour faire plaisir à mon personnel de cuisine, dont quatre sont japonais. C'est un animal noble [le thon]. On se sent honorés de pouvoir en travailler, une fois par année.»

L'an dernier, Antonin Mousseau-Rivard a acheté un thon de 800 lb, pour son restaurant Le Mousso. Mais on ne l'y reprendra pas ! En plus du cauchemar de logistique - «On était 12 à essayer de le sortir du camion!» -, c'est le statut incertain de l'espèce qui l'inquiète. «On nous a dit que c'était correct de recommencer à acheter du thon rouge de l'Atlantique. Mais là, j'ai des doutes, alors je vais passer mon tour.»

Plusieurs autres chefs ne se posent même pas la question: c'est non!

«Lorsqu'on a ouvert le restaurant, il y a presque trois ans, le thon était considéré comme espèce en danger. Peut-être que les choses ont changé, mais je préfère quand même ne pas en servir», indique John Winter Russell, du restaurant Candide.

Pour le chef, c'est aussi une question de prix. Le thon rouge de l'Atlantique se vend à 25-30 $ la livre. «On essaie d'offrir un menu dégustation abordable. Le thon ne cadre pas là-dedans. Puis, très franchement, je préfère promouvoir les espèces de poissons et fruits de mer méconnues ou oubliées, comme le maquereau, l'esturgeon, le turbot, l'éperlan, le hareng, la mye, les palourdes, etc.»

Le pêcheur et restaurateur John Bil (1968-2018) a travaillé avec les poissons et fruits de mer - sur l'eau, derrière le comptoir et dans la cuisine - pendant plus de 25 ans. Son livre Ship to Shore sortait en librairie cette semaine. On peut y lire que «la présence continue du thon rouge sur les menus haut de gamme a mené à plusieurs pratiques peu scrupuleuses». Il affirme que pour chaque tonne de thon rouge péché légalement, une autre tonne est sortie de l'eau de manière illégale. «D'aucune manière puis-je recommander l'achat et la consommation de thon rouge», écrit celui qui est mort d'un cancer, en janvier dernier.

«Si on servait du thon rouge chez Joe Beef ou Mon Lapin, aujourd'hui, je suis pas mal certain qu'on se ferait ramasser par nos clients, déclare David McMillan. Mais ce qui me fait rire, c'est quand on insiste sur le fait que le thon est pêché à la ligne, comme si ça faisait réellement une différence, au point où on en est. Qu'on chasse un rhinocéros blanc à la carabine ou à la flèche, est-ce que ça change quelque chose?»