Chef invité: Jessica Noël de Mon Lapin

Son parcours

«J'ai officiellement commencé en cuisine à 26 ans. D'abord refusée à l'ITHQ, je me suis mise à travailler dans une boulangerie. Un ami a réussi à me convaincre d'aller faire un stage dans un restaurant à Montréal, au Toqué!.» Elle a ensuite été acceptée à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), puis a travaillé chez Vin Papillon. Boursière de Relais & Châteaux, elle a travaillé un temps en Europe (Maison Pic, en France, notamment), puis a finalement été prise au restaurant Blue Hill at Stone Barns, aux États-Unis, où elle est restée deux ans. «Les Ted Talks du chef Dan Barber m'avaient beaucoup inspirée et je souhaitais y aller à tout prix.» De retour à Montréal, elle travaille chez Mon Lapin depuis les débuts du restaurant de la rue Saint-Zotique Est.

Ses débuts

«Ma passion pour la cuisine vient de ma grand-mère et de ma mère que j'ai regardées préparer de grands festins pour la famille et des amis. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je me levais tôt le matin le dimanche pour faire un menu pour le brunch. J'allais réveiller mes parents pour qu'ils fassent leur choix. Je courais aussitôt en cuisine pour préparer les crêpes, les oeufs et, bien sûr, ma mère finissait par faire le gros du travail. C'est quétaine, mais c'est vrai. Ma première recette: une brouillade d'oeufs pour mes amies de 3e année. J'ai dû brûler quelques poêles en laissant les ronds allumés...»

Son meilleur repas à vie

«Les meilleurs repas sont ceux que j'ai passés en bonne compagnie, à rire. Des repas où il y a un genre d'énergie qui ne peut pas être recréée. Ça peut se passer dans un restaurant gastronomique comme dans un casse-croûte ou pendant une bouffe faite avec amour en famille.»

Ses ingrédients préférés

«Je suis tellement contente de vivre dans nos saisons et de vivre un renouveau continuel. D'avoir hâte à la première rhubarbe du printemps, aux tomates de l'été... ça n'a pas de prix. À m'entendre parler au restaurant, j'aime tout ! Par contre, je crois que l'important aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les légumes, les légumineuses et les céréales. Je ne pense pas qu'il faille se limiter à une cuisine végétarienne, mais la viande ou les fruits de mer devraient "décorer" nos assiettes au lieu d'en prendre la plus grande partie. Bien sûr, il faut aussi savoir d'où proviennent nos ingrédients...»