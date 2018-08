Lab Plateau: fermeture festive

Le Lab Plateau fermera sous peu ses portes afin de concentrer toutes ses activités au bar et restaurant du Quartier des spectacles.

Or, avant de mettre la clé sous la porte, l'établissement sera exceptionnellement ouvert à compter de 13 h, pour le brunch, du 2 au 4 août. Dès 17 h, on servira des tapas à l'espagnole. Des bartenders invités se succéderont derrière le zinc pour rendre hommage à cet établissement pionnier de la mixologie montréalaise. Samedi soir : attention, on vide le bar pour clore la fête en beauté.

Quand ?

Du 2 au 4 août

Où ?

1351, rue Rachel Est, Montréal