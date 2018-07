Saint-Henri microtorréfacteur dans le Mile-Ex

Saint-Henri microtorréfacteur vient de s'offrir un nouveau quartier général pour pouvoir grandir encore plus.

C'est désormais dans le Mile-Ex, au sud du parc Jarry, que l'on torréfie et teste les cafés, à la vue des clients, pour qui on a aménagé un très beau et grand café.

Le design bétonné, qu'adoucissent des accents de cuir, de laiton et des plantes, est l'oeuvre des Gauley Brothers (Foiegwa, Atwater Cocktail Club).

On vient pour un cortado, un dîner ou un brunch. On s'éternise pour le confort et l'ambiance.

Quand? De 7 h 30 à 19 h, du lundi au vendredi, jusqu'à 20 h les samedis et dimanches

Où? 7335, rue du Mile End

https://sainthenri.ca/