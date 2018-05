Rencontres La Presse: peut-on gagner de l'argent en restauration?

Le monde de la restauration est en constante évolution et fait face plus que jamais à des défis de tailles, entre autres en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. Malgré le fait que les clients soient au rendez-vous, les restaurateurs arrivent-ils réellement à rentabiliser leurs établissements? Produits dérivés, services de traiteurs, commandites, existe-t-il une solution miracle pour assurer la pérennité de la gastronomie au Québec?

Pour le savoir, La Presse organise une grande rencontre sur le sujet le jeudi 31 mai, 19h30, à l'Astral à Montréal. La soirée sera animée par la chroniqueuse Marie-Claude Lortie. Seront présents pour débattre sur le sujet Caroline Dumas (Bloomfield), Dany St-Pierre (directeur culinaire de La Tribu), Christine Lamarche (Toqué!, Brasserie T!) et Stéfano Faita (Impasto, Pizzeria Gema, Chez Tousignant).

Vous pouvez réserver vos places via la billetterie de l'Astral (28$ régulier et 18$ étudiant) ou Ticketmaster (30$ régulier et 18$ étudiant).

Pour connaitre les prochains sujets des Rencontres La Presse, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook.