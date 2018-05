Premiers Vendredis: à nous, la bouffe de rue!

Au programme: 50 des meilleurs camions de rue de la région, 2000 places assises et quelques nouveautés, dont un Bistro SAQ avec grande terrasse et de délicieux cocktails, un site repensé pour favoriser les déplacements et davantage de buvettes et de terrasses et une programmation misant sur l'art de la rue et les performances improvisées.

On ne devrait pas s'ennuyer cet été!

Sur l'Esplanade du Stade olympique

www.facebook.com/events/1256751811128114