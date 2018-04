Un «bookzine» signé Josée di Stasio

En franchissant la porte du San Gennaro, Josée di Stasio salue le personnel en italien puis se dirige vers le comptoir de pizzas froides et de viennoiseries alléchantes. On se croirait dans son émission de télévision, mais non. C'est ici, dans ce café italien de Montréal, qu'elle nous a donné rendez-vous pour nous présenter son nouveau bébé: le magazine di Stasio, qui paraîtra deux fois par année.

Josée di Stasio l'affirme d'entrée de jeu. Cette nouvelle publication - qui porte le thème «comme en Italie» - ne contient pas seulement des recettes. Comme dans ses émissions des dernières saisons, l'animatrice propose des adresses gourmandes, des photos de voyage et des rencontres avec des Italiens inspirants.

«Au premier regard, les photos sont hallucinantes. Puis, on apprend sur la culture, les codes et les traditions italiennes. En fait, ce qui me rend fière, c'est qu'il y a beaucoup de contenu à lire. Ce ne sont pas que des recettes», explique l'auteure.

Dans ce premier numéro, vendu 9,99 $, Josée propose une rencontre avec Betty Soldi et Matteo Perduca, un couple qui possède de jolis commerces à Florence, et avec Emiko Davies, auteure du livre Florentine. «C'est le livre sur Florence le plus joli et le plus fidèle que j'ai eu le plaisir de lire», écrit Josée dans la publication.

Le nouveau magazine démystifie aussi les règles non écrites que l'on doit connaître avant de visiter l'Italie. Si l'on commande un «latte», on se verra offrir un grand verre de lait. Et on ne demande pas un expresso, puisque c'est le café qui est toujours servi en Italie, précise Josée.

Tout au long de l'entretien, Josée di Stasio parle de ce nouveau projet comme d'un «bookzine».