Des Lauriers de la gastronomie bien variés

Le résultat de la remise de prix était agréablement inclusif: des hommes, des femmes, des gens de tous les métiers entourant la gastronomie venus de Québec, de Ferme-Neuve, du Bic, etc. Rappelons que les finalistes et les gagnants étaient choisis par une «brigade» composée de plusieurs centaines de gens du milieu et par un jury de sept personnes, révélé hier soir: le chef Stéphane Modat (président), la reine de la cuisine de rue Gaëlle Cerf, l'écrivain et enseignant Jean-Paul Grappe, Ian Harrison du magazine Ricardo, la sommelière Élyse Lambert, le critique Jean-Philippe Tastet et la journaliste Allison Van Rassel.

L'Organisation tenait à tout prix à briser le côté formel de la remise de prix. Plutôt que de monter sur une scène, les lauréats étaient invités à marcher sur une passerelle pour recevoir leur trophée. Colombe St-Pierre, gagnante du prix de Chef de l'année, est même arrivée en faisant une culbute. Antonin Mousseau-Rivard a pour sa part envahi la plateforme avec une vingtaine de membres de l'équipe du Mousso pour aller chercher son prix de Restaurant de l'année.

La soirée s'est conclue avec un cocktail dînatoire et un concert de Radio Radio.

Les autres lauréats 2018

> Producteur de l'année: Miels d'Anicet

> Révélation de l'année: Stéphanie Cardinal, chef de cuisine, Le Vin Papillon

> Artisan de l'année: Anne et Catherine Monna, Cassis Monna & Filles

> Laurier du public: Ricardo

> Entreprise ou initiative de l'année: La Tablée des Chefs

> Prix du rayonnement de la culture culinaire québécoise: Normand Laprise

> Sommelier de l'année: Marc Lamarre, Le Clocher Penché

> Événement gastronomique de l'année: Montréal en lumière

> Prix du tourisme gourmand: Les Événements Prenez le champ!

> Prix du service en salle: Alexandre Van Huynh, Montréal Plaza

> Prix hommage: Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)