Les enfants de la Cabane Au pied de cochon

Vincent Dion Lavallée: La nouvelle cabane

Vincent Dion Lavallée a vécu une bonne remise en question, récemment. Le jeune chef avait fait le tour de la cabane (Au Pied de cochon). Il se sentait mûr pour un changement et avait envie d'un projet bien à lui. Mais quoi au juste?

L'ancien chef de cuisine de la Cabane travaillait «dans le bois» depuis 2011 et ne se voyait pas rentrer en ville. De son côté, Martin Picard ne se voyait pas perdre son travaillant second. «Avec Vincent dans la famille, je suis fort. Sans lui, je le suis pas mal moins», avouait le pilier de la cuisine québécoise, présent le jour de notre visite à la nouvelle Cabane d'à côté.

C'est alors qu'une solution au désir de changement de Vincent s'est présentée. Martin Picard et son bras droit, Marc Beaudin, ont acheté la terre voisine. Vincent est devenu associé du nouveau projet. Ce serait SON terrain de jeu, où il pourrait se défoncer dans le travail comme toujours, mais un peu plus à son compte et un peu plus à son goût.

Sur ce beau lopin voisin, il y a une érablière de 4000 entailles et un magnifique petit verger, encadré par des conifères. On y trouve quelques centaines de pommiers ainsi que des poiriers et des pruniers. Dans Un chef à la cabane (émission du 2 février), il faut voir un Martin Picard fou de joie en découvrant des cerises accrochées à un des arbres. Ça se passait l'été dernier.

Sur cette terre, on trouve aussi une petite cabane, devenue, à force d'être ainsi surnommée, la «Cabane d'à côté». Elle a été remise à neuf, cette bicoque qui n'avait pas été conçue pour recevoir en grand. Le cadre demeure évidemment bien rustique, bardé de bois, mais on a élargi, allongé, puis vitré le bâtiment sur ses deux flancs. Tant la cuisine que la salle à manger ont droit à leur belle lumière.

Les heures de travail sont longues à la cabane. Très longues. Mais au moins, les cuisiniers et cuisinières qui s'affairent autour du grand évaporateur, qui dépècent du poulet, qui passent le balai ou qui montent les tables, travaillent dans un environnement lumineux, avec vue sur le bucolique verger.

À la Cabane d'à côté, comme à celle du Pied de cochon, les employés ne sont pas cantonnés à une seule fonction. Et on le voit bien le soir de notre passage, lorsque Vincent sort à tout bout de champ pour étendre de la «garnotte» dans le stationnement et pousser les voitures de ses clients, prises dans le verglas!

Plus petit

Si la Cabane du Pied de cochon compte 126 places, ici, on peut seulement recevoir 38 personnes par service, sur de grandes tables communales. Il y a deux services les soirs de semaine (du mercredi au vendredi) et trois les samedi et dimanche. Aussi bien vous dire tout de suite que c'est complet jusqu'à la fin de la saison, le 13 mai. Mais gardez l'oeil ouvert pour les repas d'été et d'automne.

La beauté d'un menu de cabane, tel que Vincent le conçoit, c'est que la majorité des plats sont préparés d'avance. Ainsi, quand la visite arrive, le gros du travail a déjà été fait et les cuisiniers-hôtes peuvent recevoir et servir (relativement) en paix. Il ne reste plus qu'à faire griller le moelleux «pain fesse» sur le four à bois, souffler l'omelette, cuire les ployes sur la fonte...

«J'avais vraiment envie de faire des grosses soupes consistantes, des ragoûts, du boeuf bourguignon, de la cuisine ultraclassique», raconte Vincent, qui n'a rien à faire de la gastronomie expérimentale, par les temps qui courent.

Pour y arriver, Vincent a décidé de convertir l'évaporateur qui venait avec la cabane en cuisinière géante. Les bacs en acier inoxydable ont été remplacés par de grandes plaques en fonte, ce qui a permis de créer une surface de travail de 10 pieds sur 2,5 pieds.

Comme sa grande soeur située à environ un kilomètre à vol d'oiseau, la Cabane d'à côté a accès aux poules, aux cochons et, bientôt, aux cerfs qui broutent sur la terre commune. Dans les prochains mois, on ensemencera le potager, on élèvera une serre et les légumes apprêtés avec gourmandise remplaceront la soupe aux pois et le ragoût de pattes.

https://aupieddecochon.ca/qc/