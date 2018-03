Des chocolats beaux à croquer

Encore aujourd'hui, elles proposent de la pâtisserie sur commande. Les gâteaux de Chloé sont spectaculaires, que ce soit pour un anniversaire ou un mariage. Elle produit également une série de petites bouchées sucrées qui se prêtent bien aux événements de toutes sortes.

D'abord installé à Boucherville, l'atelier de Lecavalier Petrone s'est transporté à Pointe-Saint-Charles au printemps 2017, quartier qui attire de plus en plus de jeunes entrepreneurs et de jolis commerces indépendants. Le local est petit, mais tout en hauteur et en lumière.

Finalement, les adeptes de l'antigaspillage ont dû se rendre à l'évidence : leur petite manufacture attirait plus d'attention que prévu et il leur fallait au moins un comptoir de vente pour les chocolats. Presque tous les jours, on cognait à leur porte pour acheter sur place.

Il est donc maintenant possible d'acheter des chocolats du mercredi au vendredi, directement à la fabrique. Le mignon café Elsdale (Rosemont), les boutiques Arhoma (Hochelaga-Maisonneuve), Signé local (de retour au printemps à Brossard) et Réunion (Verdun) tiennent également les chocolats. D'autres points de vente s'ajouteront sous peu, c'est garanti!

http://lecavalierpetrone.com/