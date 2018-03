Brunch de saison

Brunch unicolore

Mélissa Clément connaît bien le travail de Patsy Van Roost. La coordonnatrice de la formation culinaire à la Mission Bon Accueil trouve inspirant que l'artiste ait choisi d'embellir son quartier grâce à ses oeuvres.

«Je trouve que toute personne qui a un impact positif sur la ville comme Patsy, c'est très précieux.»

À la demande de La Presse, Mélissa, qui est diplômée en cuisine, mais aussi en art et en photographie, s'est inspirée du repas de fête jaune de Patsy pour élaborer un brunch de Pâques. Le menu unicolore sera servi à 450 hommes itinérants et femmes en situation de précarité, la fin de semaine prochaine.

Avec ses 12 élèves en cuisine, des bénéficiaires actuels et passés de l'organisme, Mélissa cuisinera une frittata aux courgettes grillées et aux tomates confites ainsi qu'une salade de pommes de terre au fromage cheddar. Elle fera une petite entorse au menu chromatique en servant aussi un gravlax... à la betterave jaune tout de même!

Puis, les apprentis cuisiniers prépareront des choux à l'érable et à la crème citronnée par centaines.

Mélissa Clément a enseigné pendant quelques années à La Tablée des chefs et au marché Jean-Talon, pour les camps culinaires. À la Mission, elle se fait un devoir de cuisiner des plats appétissants, tant par le choix des ingrédients que par la présentation.

«Mon coéquipier est français, explique Mélissa. Il a travaillé dans des restaurants étoilés Michelin. Pour ma part, j'ai un souci du détail qui me vient de mon expérience en photographie et en stylisme culinaire. J'aime que les présentations soient belles. Mais c'est sûr que les deux ensemble, on doit respecter des budgets.»

Est-ce que la clientèle de la Mission Bon Accueil mange mieux que les patients des hôpitaux? Oui, croit Mélissa.

Et c'est tant mieux pour ces gens dans le besoin.

Merci à la Centrale culinaire de nous avoir accueillis pour préparer et photographier ce repas tout en jaune.