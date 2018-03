L'étonnant chocolat blond

Du chocolat blanc, c'est bien. Mais du chocolat blanc caramélisé, c'est mieux. Voilà ce que vous diront plusieurs chocolatiers et pâtissiers.

Avec le chocolat blanc caramélisé, aussi appelé chocolat blond, Franck Dury-Pavet fabrique des sucettes, des pralinés, des desserts et des barres aux céréales. Mais du chocolat blanc «normal»? Le pâtissier de Fous desserts en utilise à peine.

«Je n'ai pas beaucoup de plaisir avec le chocolat blanc. Dans les desserts, je trouve que c'est un ingrédient qui a peu de caractère et qui apporte beaucoup de gras en bouche. Je n'aime pas vraiment ça», dit-il.

Comme Franck, beaucoup de pâtissiers trouvent que le chocolat blanc, composé de beurre de cacao, est particulièrement gras et sucré. À l'inverse, le chocolat noir, qui est fait de poudre de cacao, contient moins de sucre.

Quand le chocolat blanc se caramélise, il développe toutefois un éventail de nouvelles saveurs, affirme le pâtissier de l'avenue Laurier Est. «C'est un produit qui est beaucoup plus gourmand. C'est comme une boîte de biscuits dans laquelle on a envie de revenir.»

Stéphanie Labelle, de la pâtisserie Rhubarbe, préfère aussi la version caramélisée du chocolat blanc.

«Le chocolat blond a un goût beaucoup plus recherché, beaucoup plus profond. On dirait qu'il goûte le biscuit au beurre. Il a aussi des notes de caramel, évidemment. C'est vraiment un produit le fun.»

La pâtissière marie le chocolat blanc caramélisé avec les desserts aux abricots. Sinon, elle prépare des roses des sables ou des tablettes contenant du sarrasin grillé.

Une popularité grandissante

Le chocolat blanc caramélisé est une invention relativement récente, qui date de 2006. Frédéric Bau, chef pâtissier chez Valrhona, aurait oublié du chocolat blanc dans un bain-marie. En revenant vers sa cuisinière, il aurait découvert que le chocolat avait pris une teinte dorée et qu'il dégageait des effluves particulièrement appétissants.