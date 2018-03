La Place Ville Marie se réinvente

La tendance est forte: les centres commerciaux doivent revoir leur offre alimentaire pour attirer des clients de plus en plus gourmands et à la recherche de produits de qualité, même sur le pouce. Ce qui pourrait favoriser des propositions locales, pensées par des gens d'ici.

C'est exactement ce qui se passe au Comptoir Général, à la Place Ville Marie, un nouveau projet inspirant mené par l'équipe d'A5 Hospitality, derrière des restaurants comme Kampai Garden, Flyjin et Jatoba.

Les chefs exécutifs Philippe Godin et James Baran, ainsi que l'entrepreneur et idéateur PJ Goupil, y mettent de l'avant une «foire alimentaire réinventée» où se trouvent six identités culinaires distinctes: le Carrousel Café (en collaboration avec le Shaughnessy Café), le Bohème (sandwicherie gourmande), le Tulum Taquiera (burrito, bols, tacos et salades à la mexicaine), le Karma (bar à poké), le Maki Fix (sushis) et Comme dans l'temps (des beignes à l'ancienne faits minute, fort délicieux!).

De quoi réinventer l'heure du dîner dans le coin!

1, Place Ville Marie (entrée Cathcart/Mansfield), Montréal

www.comptoirgeneralmtl.com