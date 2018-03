La saison de l'érable en quatre événements

Brunch à l'érableLe restaurant Le Richmond récidive cette année avec son Brunch à l'érable.

On y propose un costaud brunch quatre services, comme le veut la tradition, comprenant les classiques fèves au lard, bacon fumé et oeufs brouillés, mais offrant quelques plats plus en finesse, comme le surprenant millefeuille avec mousse de boudin noir et foie gras.

En fin de repas, on se rend sur la terrasse chauffée pour nourrir et caresser les animaux de la miniferme et se gaver de tire d'érable, de vin chaud et de barbe à papa.

Prix: 45 $ (20 $ pour les enfants), tous les week-ends jusqu'au 31 mars.

Consultez la page du Brunch à l'érable: www.facebook.com/events/330994897411720