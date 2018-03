Le Phoque Fest: valoriser l'image de la viande de phoque

Le tout nouveau Phoque Fest a une mission bien précise: valoriser l'image de la viande de phoque, hyper protéinée et riche en oméga-3.

Plusieurs l'ignorent, mais les populations de phoques du Groenland et gris ont décuplé depuis 40 ans. La chasse au phoque, légiférée et encadrée de façon stricte par le gouvernement, interdit d'ailleurs depuis plus de 30 ans la chasse du blanchon.

Le Phoque Fest permettra de découvrir cette viande chez plusieurs restaurateurs de Montréal et de Québec (Cantine Nom Nom, où aura lieu la soirée de lancement, ITHQ, Pastaga, Le Pied Bleu, Le Kraken Cru, etc.), qui mettront la protéine à leur menu, dans une entrée, accompagnée d'un accord bière, vin ou alcool.

Du 22 mars au 1er avril, prix variable, achat de billets sur le web.