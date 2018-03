Café Yo & Co: de passion à profession

La café Yo & Co s'est installé dans une ancienne buanderie du quartier Côte-Saint-Paul.

C'est dans le mélange Dandy, du microtorréfacteur torontois De Mello Palheta, qu'il a finalement trouvé l'équilibre parfait. Un grain cuit à son goût, dont on extrait une liqueur dans le registre chocolat-caramel s'apparentant à son expresso italien chéri. Les cortado, latté et autres boissons caféinées du Yo & Co sont faites avec le Dandy.

Pour accompagner leur petit remontant, les clients peuvent plier devant une des douceurs de la fabrique Arhoma - danoises, muffins, brownies, etc. - disposées à côté de la caisse. Dans la catégorie du «salé», Yorick a opté pour la simplicité, façon Caffè Italia: un seul sandwich, aux charcuteries italiennes, et une soupe du jour. C'est à prendre ou à laisser. Mais on vous conseille de prendre!

Aménagé avec trois fois rien, le local doit son joli décor au partenaire d'affaires de Yorick. Californien à temps partiel, il a rapporté de lumineuses inspirations du Golden State. Le blanc domine, avec quelques accents roses et du bois blond. L'été, on ouvrira la grande porte de garage qui fait office de façade. Ce sera comme si on était dehors.

Avec un lieu aussi accueillant, où le barista semble connaître chaque client par son prénom, on peut dire que le Yo & Co rend un beau service à la communauté. Côte-Saint-Paul a enfin son petit espace de réunion.

___________________________________________________________________

5590, rue Laurendeau, Montréal