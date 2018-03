Et le gagnant est...

Nous avons comptabilisé plus de 600 votes reçus en quelques jours pour trouver le meilleur latté du Grand Montréal. Pour désigner le gagnant, nous avons fait appel à deux experts, Chris Capell (propriétaire de l'Académie de café de Montréal) et Bianca Lavoie (auteure du blogue Café French Toast), qui ont dégusté les 10 cafés préférés des lecteurs. Ils se sont entendus sur un palmarès. Le voici.

1) Caffè in Gamba

5263, avenue du Parc, Montréal

Prix latté: 4,13 $*

Note: 4,8/5

Chris Capell et Bianca Lavoie ont été séduits par le goût naturellement sucré du café. Ils ont trouvé que la boisson n'était ni amère ni acide. Les juges ont aimé le ratio café-lait même si le café n'était pas surmonté de beaucoup de mousse. Aussi, les dessins dans le lait des trois cafés étaient dignes de mention. Il faut dire que le barista a remporté de nombreux concours en art latté.

«Quand j'étais propriétaire d'un café, c'est exactement comme ça que je voulais servir mes lattés.»

2) Cafellini

1412, rue Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville

Prix latté: 3,35 $

Note: 4,6/5

C'est l'adresse qui a été le plus souvent proposée par les lecteurs. Les deux juges ont trouvé que le café avait bon goût et qu'il n'était pas amer. Ils ont aimé le ratio café-lait et ont souligné la qualité de la mousse. Les bulles étaient extrêmement fines et la mousse se tenait encore après 10 minutes, ce qui n'est pas une tâche facile à exécuter. Chris et Bianca ont aussi remarqué le service à la clientèle attentionné. Même par un jeudi matin occupé, la barista est venue porter les cafés à leur table. Avec un sourire!

«J'ai vraiment aimé ce café et mon coeur a balancé pour la première position. Mais, il fallait faire un choix.» - Bianca Lavoie

3) La Finca café & bureau

1067, rue de Bleury, Montréal

Prix latté: 3,91 $

Note: 4,4/5

Chris a décelé des notes de caramel dans son café. Par contre, il a remarqué que sa boisson était légèrement amère et acide, signe d'une sous-extraction du café. La mousse de lait était belle, mais un peu moins dense qu'à d'autres endroits. Les juges ont aussi constaté que c'est le seul établissement où les lattés étaient servis dans des tasses sans soucoupe ni cuillère.

«J'en boirais un chaque jour de ce café.» - Bianca Lavoie

4) Pourquoi pas espresso bar

1447, rue Amherst, Montréal

Prix latté: 4,13 $

Note: 4,2/5

Cet établissement ne sert qu'un seul format de latté et il est particulièrement grand. Malgré tout, les experts ont trouvé que le goût du café était présent et n'était pas dilué par trop de lait. Bianca a noté de subtils arômes de chocolat tandis que Chris a distingué des notes de caramel. Ici aussi, Chris a montré du doigt une sous-extraction du café pour expliquer le goût acide qu'il a décelé dans sa boisson. Les juges auraient aimé un peu plus de mousse sur le dessus de leur café.

«Ici, c'est la meilleure option pour les personnes qui aiment les bols de café au lait.» - Chris Capell

5) Café 8 oz

5851, rue Saint-Hubert, Montréal

Prix latté: 3,65 $

Note: 4/5

Bianca et Chris ont remarqué que leur latté contenait moins de lait qu'ailleurs et qu'il goûtait davantage le café. Or, la sensation prononcée d'astringence leur a déplu. La mousse de lait, elle, était bien exécutée. Les deux juges ont eu un coup de coeur pour les tasses, en forme de demi-globe, qu'ils n'avaient jamais vues dans un autre café. Elles sont servies dans une soucoupe, avec une cuillère, et leur couleur blanche met en valeur le café.

«J'ai toujours aimé le café du torréfacteur qu'on a bu, mais aujourd'hui, je l'ai trouvé trop pointu, trop astringent.» - Bianca Lavoie

6) Café Kréma

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal. (Le café est situé dans le Fairmont Le Reine Elizabeth.)

Prix latté: 3,65 $

Note: 4/5

Le latté du Kréma est l'un de ceux qui goûtent le plus le café, un aspect que les juges ont trouvé intéressant. C'est aussi l'une des torréfactions les plus foncées, ce qui donne un goût plus amer à la boisson. Même si c'est moins le genre de lattés que les deux juges aiment en temps normal, ils reconnaissent qu'il s'agit d'un bon café au lait. Autant Chris que Bianca ont été agréablement surpris par les tasses et soucoupes mauves, une couleur moins commune dans le milieu des cafés. Aussi, le service professionnel et digne d'un grand hôtel a été remarqué.

«C'est l'une des boissons avec la concentration de café la plus élevée. Mais ce n'est pas un défaut.» - Chris Capell

7) Café Larue & fils

244, rue De Castelnau E., Montréal

Prix latté: 3,04 $

Note: 3,9/5

Les juges ont trouvé que le ratio café-lait était bien balancé. Ils ont toutefois décelé de l'amertume dans leur boisson, ce qui ne les a pas surpris puisque le Larue & fils utilise un café de torréfaction foncée. La mousse de lait était légère et onctueuse. Bianca Lavoie a été décontenancée par les soucoupes qui n'étaient pas immaculées.

«C'est un croisement entre un café classique et un café progressiste. Les propriétaires portent une attention à la présentation, au format, à l'art latté, mais ils font le choix d'utiliser un café de torréfaction plus foncée.» - Chris Capell

8) Brûloir

318, rue Fleury O., Montréal

Prix latté: 3,70 $

Note: 3,8/5

Parmi les lattés dégustés, c'était l'un de ceux au goût de café le plus prononcé. Les juges ont décelé un peu d'amertume qui s'explique par un café de torréfaction foncée. Bianca Lavoie a également relevé des notes sucrées. La mousse de lait, avec ses microbulles, était de belle qualité. Le dessin de tulipe était bien exécuté. De tous les endroits, c'est l'un de ceux où le café a été servi à la température la plus élevée, mais pas de quoi s'en brûler la bouche. Chris a remarqué que la barista ne connaissait pas le café qu'elle utilisait. Heureusement, une collègue est venue à sa rescousse.

«Je comprends que les gens viennent ici. C'est un café latté réconfortant.» - Bianca Lavoie

9) Caffè Italia

6840, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Prix latté: 3 $

Note: 3,4/5

Il faut le dire d'entrée de jeu : les deux juges avaient des idées préconçues face à cette institution italienne. Ils craignaient qu'on ajoute du sucre à leur café pour couper l'amertume et que la boisson soit servie trop chaude. Eh bien, leurs préjugés ont été détruits. Le café, servi dans un verre, était à la bonne température et la mousse de lait était parfaitement soyeuse. Le café était l'un des plus amers, mais ce n'est pas étonnant pour un café italien. En fait, c'est sûrement ce que la clientèle recherche, croient Chris et Bianca.

«Je viendrais ici juste pour l'ambiance, pour m'asseoir au comptoir, pour regarder le monde et pour parler au barista.» - Bianca Lavoie

10) Toi, moi & café

244, avenue Laurier O., Montréal

Prix latté: 3,43 $

Note: 3/5

Le restaurant a servi trois cafés au profil différent: le premier était correct, le deuxième avait un goût de café intense et le troisième ressemblait davantage à un lait chaud qu'à un latté. Chris a trouvé son café un peu amer tandis que Bianca a jugé le sien trop astringent. Elle y a même ajouté du sucre pour cacher le défaut. La mousse de lait était faite de fines bulles, mais elle ne comportait pas de dessin. Servi à 63 °C (145 °F), c'est l'un des cafés qui étaient les plus chauds.

«Ce n'est pas mon café préféré, mais il va être meilleur que dans bien des restaurants de déjeuner.» - Bianca Lavoie

* Dans tous les cas, nous avons commandé un petit latté, sauf dans les cafés qui proposent un seul format.