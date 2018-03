Cafés: cinq nouvelles adresses à Montréal

Pastel Rita: Du partage des espaces

D'abord, on adore le nom: Pastel Rita. Rita, c'est la grand-mère de 104 ans de Gabriel Malenfant - oui, oui, le gars de Radio Radio qui a ouvert début janvier son propre café dans le Mile End. Et Pastel, parce qu'elle est à la fois colorée et tout en légèreté. «Avec ma grand-mère, tout est simple, c'est l'abondance... "Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi", c'est elle!», lance le jeune entrepreneur. Du Pastel Rita, on aime également le concept d'espace hybride et partagé entre un café et une boutique-atelier de l'entreprise montréalaise Bouquet, spécialisée en fabrication de sacs en cuir sur mesure, affaire de Véronique Orban, également la femme de Gabriel. «Je voulais démarrer un projet coloré, que l'endroit devienne un quartier général pour les créatifs du coin», explique celui qui dit «adorer servir les gens».

Le petit endroit d'une douzaine de places égaye avec ses touches de vert sarcelle - la version finale du design, fort jolie sur plans et signée Appareil Architecture, viendra plus tard au printemps. On y boit un café «troisième vague», mais qui reste classique, de la marque torontoise Pilot, un des très bons qu'on a bus dernièrement, d'ailleurs. Malenfant sait bien s'entourer: viennoiseries de la boulangerie Guillaume et soupes de SoupeSoup sont au menu, et quand les rénovations seront terminées, s'ajouteront des salades coupées minute de Foodchain, des produits de la mer de son coin de pays, ainsi qu'une carte des vins conçue par Oenopole. Vivement le printemps!

5761, boulevard Saint-Laurent, www.facebook.com/cafepastelrita