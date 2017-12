 Bouchées: foie gras, terrines et rillettes de fin d'année 

Voici quelques suggestions alléchantes de gourmandises de volaille ou de gibier à tester au réveillon du Nouvel An. Et que les végétariens ne s'avisent pas de passer leur tour: nous avons inclus des options sans viande.

FOIE GRAS AU CIDRE DE GLACE

Que se passe-t-il quand une tradition culinaire typiquement française rencontre l'un des fleurons de la production vinicole québécoise ? Nous obtenons un bloc de foie gras au cidre de glace parfaitement divin, fondant et prêt à faire fondre les convives. La version mise au point par Les Canardises a été cuisinée avec le cidre de glace du Domaine Pinnacle. À consommer sur une simple tranche de pain avec, pourquoi pas, des noix, de la verdure ou un chutney.

RILLETTES OU PÂTÉ D'ÉMEU

Pour ceux qui l'ignoraient, le Québec abrite plusieurs fermes, notamment dans Charlevoix, où gambadent autruches et émeus. Ces grands volatiles nous donnent de délicieux pâtés et rillettes, comme celles-ci, d'Austravoix. Leur saveur subtile, qui se caractérise également par une faible teneur en matières grasses, se marie bien au porto et aux canneberges, ou encore au poivre et au cognac. Une option originale pour épater les invités et donner un accent australien à sa table.

TERRINE DE BISON AU POIVRE NOIR ET BRANDY

On l'aime en tranches dans les fondues chinoises, on l'adore sous forme de terrine au poivre : le bison apporte des accents résolument sauvages et corsés à nos plateaux de charcuteries. L'occasion de sortir une bonne bouteille de rouge charpentée et tannique pour tenir tête à la bête. Les amateurs de cette gamme de saveurs peuvent également se tourner vers les terrines de sanglier, dans la même veine. De belles tranches de baguette de pain seront de rigueur pour ce produit des Ducs de Montrichard, à Orford.

PÂTÉ VÉGÉTARIEN BIOBON

À défaut d'avoir pu débusquer une version végétarienne de « foie gras » sur le marché québécois (il existe pourtant un produit baptisé « Faux Gras », fabriqué en Belgique et distribué en Europe), il faudra se tourner vers les végépâtés, plus classiques. Celui mis au point par Biobon (liste de points de vente sur son site web) saura peut-être convertir les accros carnivores, surtout si on leur en sert en douce, planqué parmi les charcuteries...

RILLETTES DE SAUMON FUMÉ À LA CORIANDRE

Lorsqu'on songe aux terrines et pâtés, les produits de la mer nous viennent rarement à l'esprit. C'est pourtant une excellente piste pour varier le plateau et combler ceux qui ont fait une croix sur la viande sans en faire sur le poisson. Ces rillettes de saumon fumé à la coriandre d'Atkins, en Gaspésie, sont particulièrement savoureuses et se marient agréablement avec toutes sortes de légumes - céleri, concombre, mâche - ou tout simplement sur des craquelins nordiques.