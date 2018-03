Cocktails pour tous

Patrice Plante soutient qu'il n'y a absolument rien de pernicieux à s'initier à la mixologie à un jeune âge. Au contraire, il rêve même de lancer un ensemble Monsieur Cocktail pour enfants. « C'est de la cuisine liquide, c'est hyper ludique, affirme le mixologue, manifestement très à l'aise avec les gamins. Avec mes neveux, par exemple, on mesure en "glouglous", on apprend à décorer les verres, ça leur permet de faire aller leur créativité. Ils créent leurs potions et font goûter les adultes, ils adorent ça. »

De toute façon, selon le chef mixologue associé du restaurant L'Atelier, à Québec, l'alcool n'a aucun intérêt pour les enfants. « Ils ont beau se gonfler d'orgueil parce qu'ils font semblant de boire comme des adultes, l'alcool, c'est "yark" pour les enfants, estime-t-il. Je ne crois donc pas qu'ils vont ajouter du porto à leurs drinks à 12 ans ! » En fait, les exposer à la mixologie pourrait même être bénéfique à plus long terme : « Ça pourrait avoir un effet de raffinement sur les enfants et les amener à l'âge adulte, explique Patrice Plante. Ils vont apprécier préparer un bon verre avec des amis, apprendre plus rapidement à boire moins et mieux, ils vont acquérir une maturité avec le verre. »

Sans compter qu'en incorporant différents ingrédients à leurs potions, les enfants peuvent éveiller leurs papilles gustatives. « Ils vont découvrir qu'il y a autre chose que le sucre, soutient Patrice Plante. Ils deviennent sensibles à l'acidité et à l'amertume en utilisant le jus de citron, des infusions de thé ou même des amers sans alcool. »

Faciles à réaliser, les recettes qui suivent sont justement là pour le prouver. Et pas besoin d'avoir moins de 10 ans pour les apprécier !