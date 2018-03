Atelier de cuisine: la cerise sur le gâteau

En ce lundi soir de novembre, une dizaine de personnes ont bravé le froid pour se retrouver à la Guilde culinaire. Elles ne sont pas là pour magasiner des ustensiles de cuisine, mais plutôt pour suivre un atelier de décoration de gâteaux, qui a lieu au deuxième étage du bâtiment du boulevard Saint-Laurent.

Il est 18 h pile et, autour d'un verre de vin, la pâtissière Geneviève Leclerc nous explique le programme de la soirée. En 3 h 30 min top chrono, on apprendra à monter et décorer un gâteau à partir d'une génoise. Pas de temps à perdre, c'est donc l'heure d'enfiler nos tabliers et de mettre la main à la pâte - ou plutôt, au crémage.

On commence par confectionner une crème au beurre selon la méthode suisse, composée de sucre, de blanc d'oeuf, de beurre et d'un peu de vanille. On doit la battre au mélangeur jusqu'à ce qu'elle ait une consistance de guimauve.

Ensuite, nous nous installons à nos tables de travail, où nous attendent nos gâteaux blancs, déjà préparés pour les besoins de l'exercice. On apprend à napper la crème au beurre entre les trois étages de la génoise, un geste qui semble banal lorsque la pâtissière d'expérience le fait, mais qui s'avère étonnamment difficile lorsqu'on s'y frotte soi-même. Le gâteau bouge sur sa base, la spatule n'est pas facile à manier, le glaçage refuse de s'étaler uniformément... Heureusement, on finit tous par avoir un gâteau passablement bien glacé, presque droit, qu'on met au frigo le temps que la crème suisse fige.

Vient ensuite le nerf de la guerre : le fondant. Cette substance extrêmement sucrée se manie un peu comme de la pâte à modeler ; il faut la pétrir pour la réchauffer avec les mains, puis la travailler assez rapidement pour éviter qu'elle ne sèche. On l'aplatit avec un rouleau à pâte, on l'étend sur le gâteau, puis on s'attaque à la finition avec lisseur et truelle, les outils indispensables du pâtissier.

Ne reste plus qu'à décorer le gâteau selon nos fantaisies du moment... ou à la hauteur de nos capacités artistiques. À l'aide des fondants, colorants et emporte-pièces, on collera les ornements sur le gâteau avant de finir le tout avec un peu d'alcool, pour enlever toute trace de sucre et donner un fini brillant.

Tout le monde ramène à la maison son gâteau dans une boîte de carton, et chacun a déjà en tête l'occasion où l'étrenner: souper de Noël, anniversaire... On nous enverra dès le lendemain les recettes par courriel, pour qu'on puisse reproduire l'expérience à la maison.

D'autres ateliers sucrés

Le cours que nous avons suivi n'est qu'un exemple parmi les nombreux ateliers offerts à la Guilde culinaire. Une douzaine de chefs environ y enseignent de façon régulière, dont le chocolatier Christophe Morel ou encore le sommelier Carl Villeneuve Lepage.

«Ce sont des cours pratiques, où les gens mettent vraiment la main à la pâte, affirme le chef de la Guilde culinaire, Jonathan Garnier. Et ça leur permet de vivre une expérience qu'ils vont pouvoir reproduire à la maison. Au final, je vois ça comme une opportunité d'obtenir des recettes, mais surtout d'apprendre la bonne technique.»

Les cours de pâtisserie sont nombreux: décoration de gâteaux (plusieurs niveaux) ainsi que confection de macarons, de chocolats fins, de tartes maison et même de beignes, avec Rémy Couture de chez Crémy.

Notre verdict

Coût: 119 $, plus taxes. Sont inclus deux verres de vin et quelques grignotines. On repart avec notre gâteau.

Durée: Trois heures et demie.

Pour qui? Tout le monde, mais surtout les gens qui confectionnent des gâteaux à la maison et qui veulent apprendre quelques techniques pour pousser leur art plus loin.

On aime: Le cours est très clair, bien structuré, donné par une pâtissière qui adore visiblement son métier.

On aime moins: L'atelier a lieu à l'heure du souper (de 18 h à 21 h 30) et il n'y a pas de nourriture autre que quelques noix et fruits séchés. Le fondant, c'est bon, mais ça manque de vitamines!

Expertise: Aucune expertise nécessaire.

Info et réservations: Il n'est pas trop tard pour s'inscrire avant les Fêtes à des cours de cuisine liés aux desserts. Les cours sont annoncés sur le site internet de la Guilde culinaire.

www.laguildeculinaire.com/collections/cours-de-cuisine/type_patisserie