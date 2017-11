La petite histoire québécoise de la tire à m'lasse

Dans les écoles

En plus de célébrer les catherinettes le 25 novembre, on rend hommage à Marguerite Bourgeoys, raconte Madeleine Juneau, directrice générale de la Maison Saint-Gabriel. «Dans toutes les écoles et les couvents, on porte de grands chapeaux en papier, on organise une pièce de théâtre, on a congé de devoirs et, bien sûr, on mange de la tire Sainte-Catherine. Le soir, quand on rentre à la maison, il y a encore de la tire sur la table.»

La fin d'une tradition

Les écoles cessent de célébrer la Sainte-Catherine quand l'État prend la place de l'Église dans l'enseignement, dans les années 60, rappelle Madeleine Juneau. Être jeune et célibataire passe également mieux dans la société après la mort de Duplessis, à la même époque, souligne Mme Ferron. «Quand on a 25 ans et qu'on n'est pas mariée, on est moins un poids pour sa famille qu'au XVIe siècle. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'espérance de vie est beaucoup plus courte et que les chances de se trouver un mari sont donc plus minces.»

Ce samedi

À l'occasion de la Sainte-Catherine qui se tiendra samedi, la Maison Saint-Gabriel préparera de la tire devant public. Des conteurs et des danseurs seront sur place et des visites guidées de la Maison Saint-Gabriel sont également organisées. De 13 h à 17 h, 25 $ pour les familles, 15 $ pour les adultes.