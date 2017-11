Réconfort mexicain

Cessons de mariner dans le déni, l'hiver est à nos portes. Le genre d'entre-saison où l'envie de réserver un vol pour Cancún nous dévore. Et où la chaleur de la cuisine nous apporte un peu de réconfort... Et si, comme pied de nez à la grisaille, le Mexique s'invitait dans notre assiette?

Une cuisine qui n'a pas froid aux yeux

Partout dans le monde, même loin des tropiques, la cuisine mexicaine séduit. Certains la préparent rigoureusement selon les traditions, d'autres se laissent plus librement inspirer. Elle se métisse à merveille, sans perdre de ses qualités. Voici quelques pistes pour se mettre en appétit.

Histoire de prospecter au-delà des frontières des sempiternelles fajitas, nous avons fait escale dans deux restaurants se démarquant par leurs mets mexicains savoureux et originaux.

Premier arrêt dans les cuisines de Maïs, où les deux chefs des lieux répondent d'une seule voix quand on leur demande le plat ayant le plus succès auprès de la clientèle hivernale. «C'est assurément le queso fundido, que nous mettons au menu pour la saison froide», pointent William Cody et Gil MacNutt, qui en ont disséqué la préparation pour nous. «C'est une fondue au fromage traditionnelle, parfaite pour être partagée à plusieurs. Habituellement, elle est servie dans un chaudron, mais nous avons décidé d'y apporter notre griffe en la présentant dans une courge cuite au four», expliquent-ils.

La garniture, elle, est composée d'un duo de fromages, à savoir du cojita, à la texture dense, et du fameux oaxaca, lequel procure une certaine élasticité au tout. Quant au procédé, il ne peut être plus simple : épépiner la courge, la passer au four avec de l'ail une petite demi-heure; faire fondre les fromages, des piments jalapeños et poblanos et des oignons verts dans une casserole; garnir la courge, puis la repasser au four une dizaine de minutes pour faire gratiner le tout. Les carnivores en herbe peuvent éventuellement y plonger quelques cubes de chorizo.

Une fois à table, il suffit de racler un morceau de courge avec une bonne cuillerée de fromage, tartiner une tortilla, adjoindre une petite salsa de son choix...

Tacos du tac au tac

Pour égayer un souper mexicain, rien de tel qu'un choix de tacos, déclinables à l'infini. Entre mille, les chefs de Maïs nous présentent leurs deux versions les plus à même de réchauffer: les carnitas, sertis de porc effiloché, d'épices, d'oignon, de coriandre, de chicharones (porc frit) et accompagnés de salsa verde; et les chorizos verdes, couplés à des piments, de l'ail grillé et des oignons verts.

Côté accompagnements, pourquoi ne pas se tourner vers une sauce aux graines de citrouille, ou miser sur des haricots noirs pimentés, nachos à l'appui?

Pour le gosier? Maïs ne fait pas l'impasse sur les cocktails, en adaptant des recettes aux accents plus réconfortants, comme l'Oaxaca old fashioned, ici composé de mezcal (le grand frère de la tequila, en vente à la SAQ), de sucre de canne et de sauce piquante. «Les notes fumées de notre mezcal rendent le cocktail très chaleureux», souligne William Cody.