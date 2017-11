Mélilot, la vanille de nos champs

Sylvain Sarrazin

Non, la saveur de la vanille n'est pas l'apanage des îles et contrées lointaines. Les amateurs de cette douceur devraient initier leurs papilles au mélilot, une fleur cueillie à même les champs du Québec, et dont la poudre permet de réaliser quelques jolis tours de passe-passe.