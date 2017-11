Une nouvelle barre Hershey's... sans chocolat

Pour la quatrième fois de son histoire, l'entreprise américaine Hershey ajoute une nouvelle saveur à sa marque iconique Hershey's: la Hershey's Gold, une barre sucrée-salée au goût de beurre d'arachides et de bretzels... sans chocolat. Cela témoigne-t-il d'une volonté de l'entreprise de se libérer (un peu) de l'instable marché du cacao?

Hershey est, depuis 2016, un partenaire du Comité olympique américain. L'entreprise spécialisée en confiseries a donc profité de l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Séoul pour présenter au public sa barre Gold (qui signifie «or» en anglais, comme la médaille).

C'est le patineur de vitesse Apolo Ohno qui a présenté la nouvelle barre Hershey's à l'émission Today Show, le 1er novembre. «La Hershey's Gold contient de petits morceaux salés d'arachides, de bretzels. C'est parfait», a lancé l'athlète huit fois médaillé olympique.

Pour l'instant, la barre Gold est offerte uniquement dans deux boutiques de Hershey, à Las Vegas et en Pennsylvanie. Elle sera en vente dans tous les États-Unis dès le 1er décembre. On ignore à quel moment elle sera lancée au Canada.

Cela faisait plus de 20 ans que Hershey n'avait pas ajouté une saveur à sa marque iconique, composée d'une barre au chocolat au lait (1900), d'une barre au chocolat noir (1939) et d'une barre biscuit et crème (1995).

Dans un communiqué de presse, Hershey affirme que la Gold est l'aboutissement d'une recherche visant à répondre aux goûts des consommateurs. «L'entreprise reconnaît que les consommateurs préfèrent une combinaison complexe d'ingrédients, ce qui a mené à l'unique variation de sucré-salé, croustillant-crémeux.»