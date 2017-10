À la table des philosophes: réfléchir avant de manger

Dans la pléthore de livres sur la cuisine et l'alimentation qui sont publiés chaque année, celui de Normand Baillargeon sort du lot.

À la table des philosophes invite lecteurs et lectrices à prendre le temps de réfléchir à plusieurs facettes de l'alimentation (occidentale) moderne. Locavorisme, végétarisme, marketing alimentaire, régimes, etc. sont quelques-uns des thèmes que le philosophe et ex-universitaire aborde en confrontant les idées de penseurs aussi anciens que Platon.

Le chapitre «Manger local ou manger mondial» donnera envie aux défenseurs de la consommation locale de (re)découvrir Jean-Jacques Rousseau. En 1762, la toujours pertinente «Lumière» écrivait, par exemple: «Par combien de mains estimeriez-vous bien qu'ait passé tout ce que vous voyez sur cette table avant que d'y arriver?»

Au-delà des idées rafraîchies et rafraîchissantes, il y a la forme de l'ouvrage, qui lui donne aussi un dynamisme certain. Chaque chapitre est précédé d'une illustration originale signée Raymond Biesinger. Le texte principal est entrecoupé de reproductions d'oeuvres anciennes ou de photos, de recettes et d'encadrés.

Suivent toujours des propositions de sujets de conversation à table et des lectures suggérées. On s'égare parfois, mais cette expérience de fragmentation fait aujourd'hui partie du quotidien. L'heure est aux choix réfléchis!

À la table des philosophes, de Normand Baillargeon, Éditions Flammarion, 208 pages, 39,95 $