L'Académie culinaire s'invite à souper

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Fondée il y a 22 ans et ayant donné des classes culinaires à des milliers de personnes, l'Académie culinaire de Montréal se rapproche encore plus des consommateurs. Avec la Réserve culinaire, elle se lance dans la production et la vente de petits plats sous vide et surgelés, prêts en quelques minutes, avec l'ambition de simplifier la vie des Québécois à l'heure des repas, sans faire de compromis sur la qualité.