La chicoutai, une baie acidulée venue du Nord

Qu'est-ce qui a la forme d'une framboise, la couleur d'un abricot et le côté acidulé d'une groseille? À moins que vous ne soyez un fin connaisseur de la Côte-Nord, il est peu probable que vous trouviez la réponse, puisque la chicoutai a encore du chemin à faire avant de se tailler une place parmi les vedettes des petits fruits. Pourtant, elle se décline en divers produits, tous des plus alléchants.

Ce petit fruit du Nord porte les noms les plus divers, de mûre des marais à plaquebière, mais il reste connu au Québec sous l'appellation de chicoutai. Qu'importe, son goût demeure le même: foncièrement acidulé, et combiné à une texture grasse et juteuse. Mais ce ne sera pas facile de se le mettre sous la dent dans sa forme brute, à moins d'être de passage ou de vivre sur la Côte-Nord, où il abonde. «Il est tout à fait possible de le déguster frais, c'est bourré de vitamines», assure Bruno Duguay, à la tête de la Maison de la Chicoutai, à Rivière-au-Tonnerre, où se vendent différents produits conçus à base du petit fruit.

En revanche, comme il est très acide, l'ajout de sucre est habituel au cours de sa transformation, donnant des gelées, des confitures ou des compotes; autant de produits qui seront bien plus aisés à dénicher dans les marchés et épiceries du terroir du Sud.

Parlez-en donc au chocolatier Yanick Belzile, qui concocte depuis 18 ans des douceurs garnies de chicoutai. «Elle s'accorde particulièrement bien avec le chocolat noir, dont l'amertume fait ressortir l'acidité et le côté agrumes. En bouche, ça a un goût très spécifique», souligne l'artisan de Chocobel, à Montréal.