Le potager des chefs

Ce sont les fermes de Richard et Lilianne Beauregard, puis de Michel et Victoire Palardy, à Sainte-Madeleine, qui se prêtent au jeu. Fervent défenseur d'une agriculture biologique, M. Lachaume s'évertue à appliquer des protocoles sans pesticides ni engrais chimiques. Il a même développé un biostimulant naturel qui permettrait de diminuer les surfaces de culture, d'augmenter le rendement et de produire des végétaux plus goûteux. C'est donc aussi dans l'esprit de travailler sur la résistance naturelle des espèces et de rendre accessible au plus grand nombre une agriculture plus saine qu'il fait ce qu'il fait.

Pour les chefs, ses grands alliés, il chouchoute un superbe jardin expérimental avec des variétés rares ou prometteuses. Dans leurs cuisines, Riccardo Bertolino (Maison Boulud), Mirko D'Agata (pizzerias No 900 et Arte Farina), Simon Laborde (Les Enfants terribles), Julien Coulombe-Morency (Monopole) et bien d'autres «testent» les produits. Certains légumes garderont un statut de niche. D'autres, comme le joli piment mauve «Oda» et la sarriette africaine citronnée, sortiront du potager test pour s'installer dans les champs ou dans une serre de chez nous.

Agenouillé en plein coeur du Jardin des chefs, Michel Lachaume nous montre avec fierté sa Belle du collège, nommée en hommage au collège d'agriculture d'Alfred, en Ontario. Cocréation avec l'un des plus grands hybrideurs de tomates au monde, Tom Wagner, c'est une belle variété zébrée. «C'est la tomate que tous les chefs veulent. Elle m'a été donnée par Tom en 2009. Sa sélection à lui s'appelait Join or Die!» Entouré de ses nombreux «bébés», Michel Lachaume s'amuse manifestement comme un fou.