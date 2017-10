Trois chefs et la chasse

«Mieux respecter les produits de la chasse»

Jean-Paul Grappe, chef et auteur du livre Gibier à poil et à plumeLa chasse? Jean-Paul Grappe ne la pratique pas, ne l'aime pas. Pourtant, le chef français est l'un des plus grands alliés des chasseurs et des amateurs de gibier.

De fait, cet ancien professeur de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a consacré plusieurs années de travail et un ouvrage des plus complets à la cuisson du gibier, pour «aider les Québécois et Québécoises à mieux respecter les produits de la chasse». Un pédagogue pur et dur: «Quand j'étais enseignant, des chasseurs m'appelaient régulièrement pour me poser des questions et je prenais toujours le temps de leur répondre. Je me suis même déplacé à l'occasion pour les voir, leur expliquer comment faire.»

Mais chasser? Non. La faute à un coeur trop sensible, dit ce grand-père qu'on attrape justement à la fin d'un après-midi passé à garder un petit-fils chéri. La vue d'une biche «pleurant comme un bébé» après avoir été blessée, mais non tuée sur le coup, lors de sa première sortie de chasse, l'a marqué. «Je respecte les animaux. Je ne suis pas contre la chasse, bien faite, mais j'aime trop les animaux pour chasser.»

Et ce respect se transpose dans un souci que les animaux, une fois tués, soient préparés de la meilleure des façons possibles.

Son savoir impressionne. Il n'y a pas un gibier qu'il ne semble savoir préparer. L'outarde, par exemple. «Si vous ne la faites pas vieillir, elle va être très dure. C'est normal, c'est un oiseau migrateur qui parcourt 2500 km pour venir ici, 2500 pour repartir. Il faut en enlever l'intérieur, en garder les plumes et l'envelopper dans une étamine pour le suspendre dans un lieu frais, une dizaine de jours, afin que la chair se mortifie et que le sang y descende doucement, devenant ainsi plus tendre.»

Son gibier préféré? Le lagopède, dont il sait même distinguer la différence entre ceux dits «de roches», qui se nourrissent plutôt de petits fruits, et ceux dits «des saules», qui se nourrissent plutôt de jeunes pousses. Mais il chérit particulièrement tous les gibiers nordiques. «Les animaux qui vivent au-dessus du 55e parallèle (l'ours blanc, le phoque, le caribou, par exemple) ont la circulation sanguine très forte. Leur chair est entre le foie et la viande, donc elle est très, très tendre.»

Mais Jean-Paul Grappe, après 61 ans de carrière, aimerait aussi que l'on apprenne à consommer des gibiers moins connus, ou snobés, comme l'ours et le castor, par exemple. «Les gens pensent que ce n'est pas bon», déplore celui qui a servi un consommé de queue de castor lors d'un grand banquet à Paris.

«Quand je recevais les grands chefs de France [à l'occasion du festival Montréal en lumière], je leur faisais manger de l'ours: c'est un animal d'une grande qualité gustative. Mais attention: au printemps, et pas à l'automne, car avant l'hibernation, ils sont très gras et le goût de leur graisse est désagréable.» Et le gibier «d'élevage»? «C'est un palliatif, mais cela ne peut pas remplacer réellement un vrai gibier sauvage», lance-t-il.

Heureusement, donc, qu'il s'est fait au fil des ans beaucoup, beaucoup d'amis chasseurs pour garnir son congélateur et gâter ses proches.

Ses conseils

Pas de la sauce à spaghetti

C'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire : utiliser de la viande sauvage pour faire de la sauce à spaghetti. «Vous enlevez tout le goût du gibier par la tomate», dit-il. On évite aussi les épices et les sauces, sauf si elle est faite avec les os du gibier. «Les épices à steak, c'est nul. Cela fait partie du respect de l'animal d'en déguster le vrai goût. Si vous en couvrez le goût avec des épices, vous venez de gaspiller le fruit de la chasse.»

Boucher

On ne s'improvise pas boucher: c'est une profession, un art. Alors à tous les chasseurs, Jean-Paul Grappe conseille de faire affaire avec un boucher spécialisé qui saura détailler la viande en coupes appropriées. «C'est primordial de choisir un bon boucher», insiste-t-il. Dans les environs de Montréal, il recommande Le boucher du chasseur, mais donne aussi plusieurs conseils sur le site internet de son livre pour les chasseurs en région éloignée.

Pas de mélange

Parce que toutes les parties de l'animal ne sont pas aussi tendres les unes que les autres, on peut se permettre d'en faire de la viande hachée. Mais attention, dit Jean-Paul Grappe, on ne la mélange pas. Des saucisses de chevreuil, c'est bien. Mais des saucisses de chevreuil et de porc, ça ne va plus. «Ça ne goûtera que le porc, prévient-il. On peut ajouter de la mie de pain ou de la crème pour la texture, mais parce que cela n'a pas de goût prononcé.»