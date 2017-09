Pommes pratiques

Sur les étals

Plus hâtives, la Sunrise et la Paulared sont offertes pour la mise en marché depuis la fin du mois d'août, tandis que la Ginger Gold et la Lobo le sont depuis le début de septembre.

À venir:

McIntosh: 20 septembre

Gala: 27 septembre

Honeycrisp: 27 septembre

Spartan: 27 septembre

Cortland: 4 octobre

Empire: 11 octobre

Pour mieux conserver vos pommes

La pomme est fragile aux meurtrissures, il faut donc la manipuler avec soin, de la cueillette à la consommation.

Elle dégage naturellement de l'éthylène, un gaz qui déclenche le mûrissement des fruits et légumes. Le meilleur moyen de conserver le goût et la fermeté de la pomme est donc de la mettre au frigo, dans le tiroir à fruits. À l'air libre, elle ramollit 10 fois plus vite et devient farineuse.

On rince la pomme à l'eau, seulement avant de la manger.

Nouvelles variétés hybrides

Le collectif La Pomme de demain, qui s'est donné l'objectif de diversifier l'offre variétale en pomiculture au Québec, est à l'origine de deux nouvelles pommes ces dernières années:

La Rosinette (2014): sa chair est blanche, parfois teintée de rose à maturité. Sucrée, croquante et juteuse, elle est aussi bonne à cuire. Elle atteint sa maturité autour du 20 septembre.

La Passionata (2015): elle atteint pleinement sa maturité plus tard, autour du 15 octobre. Parfumée et croquante, elle est jaune, avec une variante légèrement orangée et rosée sur sa face exposée au soleil. Elle est également bonne à cuire.

____________________________________________________________________________

Source: Les producteurs de pommes du Québec et le collectif La Pomme de demain.