Festival YUL EAT: au-delà des tacos

«J'ai encore beaucoup de contacts là-bas. Mes amis d'enfance sont maintenant éparpillés partout au pays. Ils m'aident à vivre des expériences vraiment authentiques quand j'y retourne.»

Depuis quelques années, sa complice et lui multiplient justement les voyages dans son pays natal. À chaque séjour, ils sont éblouis par la diversité de la cuisine. Les États d'Oaxaca, de Tabasco et de Baja California, entre autres, ont tous des spécialités encore méconnues à l'extérieur du Mexique. Au programme cet automne: le Chiapas.

Il allait donc de soi que le restaurant de la paire d'explorateurs serait authentiquement mexicain, avec des ingrédients recherchés qu'on ne retrouve pas à la petite taqueria du coin.

Les chefs s'inquiètent néanmoins du fait que la majorité des Canadiens n'associent pas nécessairement la cuisine mexicaine à un art culinaire «élevé». Seront-ils prêts à l'apprécier dans un contexte un peu plus haut de gamme? L'expérience Noma à Tulum, les restaurants d'Enrique Olvera (Pujol, à Mexico, et Cosme, à New York) et bien d'autres tables mexicaines gastronomiques ont démontré que c'était possible. À Toronto de jouer maintenant!

Kate Chomyshyn et Julio Guajardo participent au Smokehouse du lundi 4 septembre.

Aussi à YUL EAT

La programmation du festival est gargantuesque, mais il suffit de retenir les grandes lignes pour bien se préparer.

L'admission générale (5 $) donne accès à la zone Cuisine de rue où restaurants éphémères, camions de cuisine de rue et triporteurs proposent des petites portions (à payer à la pièce). Elle permet également de flâner au Marché Redpath, où une quarantaine d'exposants proposent leurs produits et services. Quelques bars commandités (comme le Biergarten Creemore Springs), des démonstrations et des dégustations gratuites s'ajoutent à l'offre.

Le Smokehouse (40 $ par adulte, 20 $ par enfant) permet de goûter aux délices grillés et fumés de plusieurs excellents chefs (montréalais, surtout) en écoutant des concerts de musique bluegrass et country. On achète son billet d'avance en choisissant la journée et l'heure d'arrivée. Une belle assiette gourmande vous attend!

Le parcours gourmand (entre 45 et 115 $, selon le forfait) se déroule dans le Hangar 16, qui est aménagé en stations où l'on peut goûter à des bouchées de chefs et à des boissons de petits producteurs. C'est là aussi que se déroulent les tables rondes et les ateliers plus ciblés du festival.