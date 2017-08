Cuisine de rue: le rendez-vous du vendredi

Celui de septembre se tiendra le long week-end de la fête du Travail, une raison de plus pour festoyer.

En plus du rassemblement habituel de camions de rue - le plus important au Canada! -, on pourra se procurer divers rafraîchissements alcoolisés (et plusieurs artistes et DJ feront danser la foule avec leur musique).

Où? Sur l'Esplanade du Parc olympique

Quand? Le 1er septembre, de 16 h à 23 h