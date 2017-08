Uu Marché de nuit asiatique au Village au Pied-du-Courant

L'organisation de l'événement a annoncé jeudi que le Marché de nuit serait relocalisé au Village au Pied-du-Courant, dû au fort achalandage attendu. Des restaurants et autres marchands s'ajoutent ainsi à la programmation.

La bouffe de rue de restaurants comme Street Monkeys, TRAN Cantine Vietnamienne et Le Festin du Capitaine sera à l'honneur, le tout à prix d'ami, en plus d'activités et de performances en tout genre. Gratuit.

Quand? Les 25 et 26 août

Où? Village au Pied-du-Courant, 2100, rue Notre-Dame Est, Montréal

https://www.facebook.com/events/1426899037388469/