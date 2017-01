Décès du critique gastronomique Claude Lebey

M. Lebey, qui avait vendu sa marque en 2011, est décédé mardi soir chez lui, en Provence, a précisé Pierre-Yves Chupin, directeur général du guide, qui a rendu hommage à un «grand monsieur» à la «riche culture gastronomique».

Né le 20 novembre 1923, Claude Lebey a d'abord été cadre supérieur dans l'industrie textile, voyageant partout dans le monde. C'est en racontant ses découvertes exotiques qu'une amie, dans la presse, lui commande son premier papier sur «des oeufs cuits à la broche». Il devient journaliste gastronomique à L'Express, puis au Gault et Millau et dans d'autres revues.

Il a aussi édité des livres de recettes, notamment avec les ténors de la Nouvelle Cuisine, dont Michel Guérard.

En 1987, il crée le Guide Lebey des Restaurants de Paris et le Lebey des Bistrots de Paris et sa banlieue.

Ce bon vivant a aussi créé tour à tour le Club des croqueurs de chocolat, l'Association de sauvegarde de l'oeuf mayonnaise, les Amis des bistrots parisiens, le Club des amateurs de cigares de Havane.

Rachetée en 2011 par Gérald de Roquemaurel et Pierre-Yves Chupin, la marque Lebey est désormais déclinée dans des version étrangères (Bruxelles depuis 2013 et Londres depuis 2015) et lors d'événements (Les Lebey de la gastronomie).

En 2010, à 86 ans, Claude Lebey, pourtant svelte, avait raconté à l'AFP aller au restaurant près de 300 fois par an, avec l'espoir à chaque fois, de faire «le meilleur repas de l'année».

D'une curiosité insatiable, il se passionnait pour les dernières évolutions de la gastronomie, comme la mode "locavore". Il s'inquiétait en revanche d'une tendance à passer «d'une cuisine où les produits sont cuits ensemble à une cuisine d'assemblage, où chaque élément est cuit ou préparé séparément et réuni à la fin», et confiait ne pas apprécier les menus imposés.

Pour Pierre-Yves Chupin, Claude Lebey avait «une capacité à mettre en avant des idées et en faire des réels succès de librairie».

«Il avait la volonté de noter la cuisine, mais aussi le café, le pain et le vin, de visiter chaque année les adresses en datant les repas, sans ostracisme, que ce soit des restaurants nouveaux ou qui existent depuis belle lurette», a expliqué le directeur général du guide.

Le guide Lebey des restaurants de Paris et sa banlieue, qui se vend «autour de 10 000 exemplaires», compte 850 tables. L'édition 2017 paraît le 18 janvier.