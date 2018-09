Le voisin idéal: donner sans recevoir

DU TEMPS... ET DE L'INSTINCT

Huguette Gougeon et André Frappier ont le temps. Ce couple à la retraite établi à Rosemère depuis 38 ans constitue les voisins idéaux de Caroline Tremblay, qui habite la maison d'en face avec sa famille.

D'accord, vous avez plus de temps libres que vos voisins, mais qu'est-ce qui vous motive à être si gentils avec Caroline et sa famille ?

Huguette Gougeon : Ce n'est pas parce qu'on a du temps libre qu'on est de bons voisins. On a élevé nos enfants ici, on connaît tout le monde dans la rue, les enfants, les petits-enfants, on se croise tous les jours, on se parle, on se donne des nouvelles et on se donne un coup de main. Avec Caroline, mais avec tous nos voisins. C'est comme ça, c'est tout...

Quel genre de services leur rendez-vous ?

André Frappier : Quand ils partent en vacances, on s'occupe de sortir les bacs, on ramasse le courrier. L'hiver, j'ai une souffleuse à neige, donc j'enlève la neige chez mes voisins d'à côté, ça me fait plaisir. Avant, je faisais l'entrée de plusieurs maisons et je déneigeais des toits, mais là, j'en fais un peu moins. On a déjà appelé la police parce que quelqu'un rôdait autour de leur maison...

Donc, vous faites cela avec tous vos autres voisins ?

André : Absolument. On a une voisine qui a un problème à la colonne, donc, parfois je sors ses ordures. Ce sont des petites choses pour alléger sa tâche. Avant, on promenait les chiens d'autres voisins. Ça nous fait plaisir de les aider si on peut. On a d'ailleurs les clés de plusieurs d'entre eux... On leur a dit qu'on ne les voulait pas, mais ils insistent !

Vous êtes conscients qu'ils ne peuvent pas en faire autant pour vous, non ? Ça ne vous dérange pas ?

Huguette : Nos voisins nous rendent aussi service. Il y a un hiver où André a eu une opération à un genou et moi, des problèmes de dos ; nos voisins nous ont aidés à déblayer la neige. Mais non, ça ne nous dérange pas. On ne calcule pas. On n'aide pas les gens dans un but précis, on le fait de façon instinctive.

Caroline, qui habite le quartier depuis 11 ans, reconnaît sa chance. « On essaie de leur rendre la pareille », dit-elle.

Vous n'êtes pas de proches amis. Vous n'êtes pas de la famille non plus. Comment qualifiez-vous votre relation ?

André : Joyeuse et amicale. Caroline a un défaut, elle sourit tout le temps...

Huguette : C'est une relation d'entraide, mais qui n'est pas du tout intrusive. On se dit bonjour, on échange quelques mots, mais on ne passera pas nécessairement une journée ensemble. On garde notre intimité. [Elle a fondé un comité de résidants pour limiter la circulation automobile dans sa rue. Ça aussi, ça crée des liens.]

Comment envisagez-vous l'avenir ? Pensez-vous déménager un jour ?

André : On n'a pas l'intention de partir. Tranquillement, on fait faire certains travaux qu'on ne peut plus faire. Mais on est bien ici et on s'entend bien avec nos voisins.

Huguette : Quand quelqu'un quitte la rue, ça nous attriste toujours un peu. On a des voisins d'à côté qui sont partis après 17 ou 18 ans et on a eu un deuil à faire.

Même loyauté pour Caroline : « Notre voisinage joue beaucoup sur notre désir de rester. Je ne me vois pas ailleurs. »