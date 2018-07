Des idées créatives pour amuser les petits

Zora O'Connell et ses parents, Noel et Jasna

« Lorsqu'il pleut, nous allons très souvent au Dollar Cinema », dit Jasna. « Les films ne sont pas très récents, mais la séance est à 2,50 $ et le maïs soufflé, à 1 $. » Autre destination aimée de tous : le Musée des beaux-arts de Montréal. Les parents sont d'ailleurs membres du musée. « Zora aime découvrir les expositions, et notre fils aussi, mais sans nous », plaisantent-ils. Ces journées à l'intérieur permettent par ailleurs à Zora de s'occuper de ses collections : pierres, branchages, fleurs sauvages et même pétales dont elle fait des bouquets ou qu'elle loge dans de petites boîtes.

« Comme nous sommes nouveaux à Montréal, nous aimons partir à la découverte de la ville, ses cafés, ses petits marchés... », indique Jasna. Parmi les sorties préférées de la famille : aller au marché Atwater et pique-niquer ensuite sur une couverture près du canal de Lachine. Membre du YMCA, elle a accès à un centre proche de la maison où elle aime jouer au badminton, au pickleball, et aller à la piscine. Si elle n'a pas l'occasion de louer un chalet pour se mettre au vert, elle prend la navette fluviale vers le parc national des Îles-de-Boucherville. Cet été, elle compte monter à bord du Petit Navire.

« Ce que je préfère à la maison, c'est jouer dans ma tente », dit Zora, la queue de cheval ébouriffée par une matinée bien occupée. Quelques tiges en plastique, un joli tissu, et le tour est joué. La petite fille y installe des coussins, des livres et quelques-uns de ses objets préférés. « Elle y dort même parfois », précise sa maman. Autre plaisir : le petit magasin. Jasna, Noel et parfois Kolya se déguisent, parlent d'autres langues ou prennent des accents étrangers. « On peut y passer des heures », explique Jasna. Les jeux de société (dominos, 7 familles, Uno...) ont beaucoup de succès aussi.

Cet été est un peu spécial : Jasna et Noel confieront Zora à ses grands-parents à Vancouver, d'où provient la famille installée à Montréal depuis trois ans. Ils rejoindront ensuite Mexico pour une résidence d'artistes de 15 jours en prélude à la Design Week, à laquelle ils prendront part en octobre. À leur retour, ils travailleront beaucoup à leur studio, où ils auront la visite de leur fille entre deux journées de garderie. Ils essaieront de voler quelques heures à leur agenda surchargé pour partager des moments précieux avec Zora et Kolya, 17 ans, grand frère complice qui se prépare à son premier travail d'étudiant dans un camp de jour.

Jasna et Noel O'Connell, designers d'objets ludiques pour la maison griffés Dear Human, tissent les souvenirs d'enfance de Zora, 6 ans, au fil de journées passées entre leur atelier et leur appartement de Montréal. Les alliés de leur été ? Une tente d'intérieur et un esprit vagabond.

Pour Marie-France Simard, maman de Félix, 3 ans, et de la boutique Comme des enfants, et Kyle Switzer, concepteur sonore, l'été au Québec se passe en pente douce. Leurs secrets ? La cuisine à quatre ou à six mains et une insatiable curiosité pour les merveilles de la nature.

Leur été

Marie-France, Kyle et Félix se préparent à vivre leurs premières vacances d'été en famille. Ils vont faire un road trip de 15 jours avec comme destination l'Île-du-Prince-Édouard. Ils ont loué une maison sur la plage, et dormiront aussi sous la tente. Des vacances de rêve pour Félix, qui adore creuser le sable. Marie-France et Kyle iront ensuite à New York en amoureux à l'occasion d'un salon de mode enfantine pendant que Félix sera choyé par ses grands-parents. Pour le reste, la famille compte mettre à profit ses fins de semaine pour s'évader du train-train quotidien.

À la maison

« Félix est très moteur. Il aime explorer, toucher... », précise d'emblée Marie-France. « Quand j'ai le temps, j'aime cuisiner avec lui », dit Kyle. « Il adore jouer avec la farine. » Pâtes à l'italienne, pain, scones, brownies... tout est bon pour s'amuser avec Félix assis sur le comptoir de la cuisine. Le bambin a aussi un coin de plate-bande réservé dans le jardin de la copropriété. Il arrose les plantations, dessine sur les pavés avec de grosses craies et retourne les pierres pour observer les insectes qu'il retrouve ensuite dans un beau livre.

Au travail

Certaines fins d'après-midi après la garderie, Félix rejoint sa maman dans sa boutique du Mile End, où il observe tous les jouets avec de grands yeux curieux et aligne les petites voitures avec méthode. Adepte du recyclage, Marie-France met de côté pour lui les jolies boîtes, qu'ils transforment tous les deux à la maison. « Quand j'ai reçu une caisse de vêtements avec un bel imprimé quadrillé et de gros yeux, j'ai tout de suite su que j'en ferais une voiture », explique la maman. « Félix a peint les roues en carton et décoré le volant. »

Photo : Famille_Simard_Switzer-011

Sorties

Avec sa plaine de jeux pour les petits, ses jets d'eau et ses grilled-cheese, le parc Baldwin, à quelques minutes de l'appartement familial, est un point de chute idéal l'été. « Les fins de semaine, nous nous évadons de la ville en partant découvrir à vélo des marchés fermiers et des fromageries, ou cueillir des petits fruits en pique-niquant en chemin », explique Marie-France, toujours en quête d'un prétexte pour explorer un lieu. « Cet été, je veux découvrir les crèmes glacées de Montréal, et la Station F-MR, au canal de Lachine », annonce-t-elle. « Mon papa a conduit des métros de la STM ! »

Jours de pluie

Pour les jours de pluie, la spécialiste du jeu a trouvé du sable humide qui s'enroule une fois l'activité terminée. Comme les boîtes, les rouleaux de papier de toilette sont conservés pour construire des châteaux à l'aide de papier mâché. « Nous mettons aussi la musique très fort, et nous dansons dans le salon qui devient notre salle de bal », raconte Marie-France. La peinture à doigts, les comptines et les cabanes avec des couvertures plaisent aussi beaucoup à Félix. « Nous pouvons également nous réfugier au Musée des beaux-arts, dont nous sommes membres, ou à la bibliothèque, ou encore partir explorer le Jardin botanique. »

Bricolage

Marie-France garde à portée de main un portfolio dans lequel elle rassemble des autocollants neufs et usagés, ainsi qu'un grand bloc de feuilles à spirales. Félix peut y faire des compositions avec des crayons de cire et, au besoin, de la colle. Des ciseaux à bouts ronds lui permettent de découper des images dans de vieux magazines. Un ou deux pinceaux lui servent à s'initier à la peinture à l'eau en marge de la peinture à doigts. « Nous venons d'essayer la peinture dans le bain », dit en souriant la maman à l'affût du moindre amusement.