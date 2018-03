Fêtes d'enfants: silence, on joue!

Attention : les participants ne doivent jamais poser le pied dans la rivière ailleurs que sur une roche. Si tel est le cas, tout le monde se remet en ligne derrière la ligne de départ et on recommence !

*Si tous les participants sont sur des roches, mais qu'ils n'ont pas encore atteint la ligne d'arrivée, le dernier participant tend sa deuxième roche au suivant, et chacun se la passe jusqu'à ce que le premier participant puisse la déposer devant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne l'autre rive.

4. Le troisième participant tend sa roche au deuxième participant, qui la remet au premier, qui la pose dans la rivière. Chaque participant avance d'une roche. Et on continue ainsi jusqu'à ce que tous les participants atteignent la ligne d'arrivée (l'autre rive !).

2. Les participants se mettent en file indienne derrière la ligne de départ. On remet une « roche » (feutrine, bois ou feuille de papier) à chaque participant et deux roches au dernier. Le premier participant en ligne dépose une première roche sur la rivière et s'installe dessus, sans jamais poser le pied sur l'« eau » qui l'entoure.

1. Dans une pièce assez vaste, on délimite la rivière en traçant une ligne de départ et une ligne d'arrivée avec le ruban adhésif. Idéalement, l'espace entre les deux lignes, dégagé, doit mesurer au moins trois ou quatre mètres. Le plus vaste sera la rivière, le plus amusant ce sera.

4. Quand il a le toutou en main, l'organisateur met la chanson sur pause, et l'enfant donne sa réponse. Bonne réponse ? L'enfant gagne un point. Mauvaise réponse ? Il remet le toutou au centre, l'organisateur remet la chanson et on recommence, jusqu'à ce qu'un participant obtienne la bonne réponse.

2. On télécharge les chansons sur son téléphone ou son iPod, ou on rassemble les disques. Si on a un iPod ou un téléphone, idéalement, on le branche à un haut-parleur pour qu'on puisse bien entendre les chansons.

1. Dans les jours qui précèdent l'anniversaire, le parent ou la personne qui organise la fête fait une sélection musicale de chansons que les enfants connaîtront. Pour les plus petits, on peut prendre par exemple les thèmes de leurs émissions préférés à la télévision. Pour les plus vieux, on peut y aller avec les tubes de l'heure.

C'est simple : il faut deviner la chanson qui joue le plus vite possible.

BUT DE JEU

Les enfants doivent déballer leurs cadeaux le plus rapidement possible. Dès qu'un enfant réussit à déballer son cadeau et trouve la combinaison secrète qui était emballée, il peut ouvrir le coffre-fort et prendre sa surprise.

MATÉRIEL

Une boîte, un sac ou un sac à dos (qu'on peut fermer à l'aide d'un cadenas et qui fera office de coffre-fort)

Un cadenas à numéros

Un papier par enfant (sur lequel il est inscrit le code du cadenas à numéros)

Du matériel pour suremballer les cadeaux (boîtes, contenants de plastique, papier, ruban, sacs de plastique, ruban adhésif, etc. À noter : il faut que tous les cadeaux - un par enfant - soient emballés de la même façon.

DÉROULEMENT

Avant l'anniversaire

1. Dans le coffre-fort (boîte, sac, sac à dos, etc.), on met une petite surprise par participant. Si on veut, on peut mettre les sacs à surprise qu'on aurait remis à chaque enfant de toute façon.

2. On prend un morceau de papier par participant et on y inscrit le code du cadenas à numéros. Pour les plus jeunes, on peut opter pour un cadenas à combinaisons simple, à trois numéros réglables.

3. On suremballe chaque petit papier de la même façon pour obtenir des cadeaux identiques. Exemple : on met le papier dans un rouleau de papier de toilette, qu'on emballe de papier de soie, qu'on met dans un sac Ziploc, qu'on emballe dans un contenant en plastique, qu'on attache solidement avec du ruban, qu'on met dans une boîte, etc. Plus ce sera long à déballer, plus ce sera amusant !

Le jour de l'anniversaire

4. On remet un cadeau par participant. Au signal, les enfants commencent à déballer leur cadeau le plus rapidement possible pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. (Si les cadeaux sont faciles à déballer, on peut demander aux participants de les déballer en portant des mitaines.)

5. Quand un premier enfant découvre la combinaison secrète, on le dirige vers le coffre-fort (dont on avait tu l'existence jusqu'à ce moment) et on le laisse ouvrir le cadenas et prendre sa surprise. On referme ensuite le cadenas. Dès qu'un deuxième enfant découvre la combinaison, il peut à son tour ouvrir le coffre-fort et prendre sa surprise, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait trouvé la combinaison.